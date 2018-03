Chiesa in lutto. Ha avuto un ictus durante la messa nella basilica di San Paolo fuori le mura. Lui stesso la stava celebrando ma si è sentito male. Subito sono intervenuti i soccorsi che lo hanno portato d’urgenza all’ospedale San Camillo. Ma non è servito a nulla. L'arcivescovo di Ho Chi Minh City, monsignor Paul Bui Van Doc, è morto a Roma, durante la visita ad limina. Si trovava a Roma per incontrare Papa Francesco insieme ad altri prelati vietnamiti, visita che si è tenuta lunedì 5 marzo. Poi il giorno dopo, mentre celebrava la messa insieme agli altri vescovi vietnamiti che erano in visita con lui. L’uomo è morto poi in ospedale alle 22.15 per un attacco cardiaco. Nato l'11 novembre 1944 a Dalat, nella diocesi di Dalat in Vietnam, Paul Bui Van Doc era stato ordinato sacerdote nel 1970. Dopo l'ordinazione è stato professore al Seminario minore di Dalat successivamente a quello maggiore. Poi era stato nominato parroco e responsabile della formazione dei seminaristi. Era il 1975. Nel 1994 viene nominato vicario generale della diocesi di Dalat. Lo riporta Fides. Continua a leggere dopo la foto

Dove si legge: “Il cardinal Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, unitamente al segretario, l’Arcivescovo Protase Rugambwa, e al Segretario aggiunto e Presidente delle Pontificie Opere Missionarie, sua Ecc. Mons. Giovanni Pietro Dal Toso, e al Sottosegretario P. Ryszard Szmydki, colpiti dall’improvvisa scomparsa dell’Arcivescovo di Hochiminh-ville, S.E. Mons. Paul Bui Van Doc, avvenuta a Roma ieri sera, esprimono le loro sentite condoglianze ai familiari dell’Arcivescovo, all’intera Arcidiocesi di Hochiminh-ville ed alla Conferenza Episcopale Vietnamita. Alla preghiera di suffragio per il riposo eterno dell’anima di questo Pastore saggio e zelante e di conforto per quanti sono ora nel dolore, si unisce l’intero Dicastero Missionario e i Segretariati internazionali delle Pontificie Opere Missionarie”.

Si legge sempre su Fides: “In occasione del Sinodo dei Vescovi per l’Asia (1998) venne nominato come ‘esperto’ dai Vescovi del Vietnam”. Fu Papa Giovanni Paolo II a nominarlo vescovo della diocesi di My Tho il 26 marzo del 1999. A maggio dello stesso anno, ci fu la sua consacrazione. Fu invece papa Francesco a nominarlo Arcivescovo Coadiutore di Hôchiminh-ville e Amministratore Apostolico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis della diocesi di My Tho. Era il 28 settembre 2013. “Il 22 marzo 2014, alla rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi di Hôchiminh-ville presentata dal Card. Jean-Baptiste Pham Minh Mân – conclude Fides - gli successe come Ordinario della medesima Arcidiocesi”.

