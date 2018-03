Un rientro a casa da incubo per i passeggeri di un pullman di linea. Fiamme e tanto fumo hanno sconvolto i passeggeri. Poteva essere una vera e propria tragedia quella capitata nel primo pomeriggio del 6 marzo a Pratola Serra, piccolo comune della provincia di Avellino. Intorno all'ora di pranzo, un autobus dell'Air ha preso improvvisamente fuoco ed è stato investito quasi completamente dalle fiamme. L’episodio è avvenuto intorno alle 14:15 all’altezza del bivio di San Michele, frazione di Pratola Serra. L’autobus di linea era diretto a Montefalcione e trasportava per lo più studenti di rientro da Avellino. Il mezzo stava percorrendo la frazione San Michele quando, imboccato un tornante, è scoppiato l'incendio. A bordo del bus c'erano una ventina di studenti che facevano ritorno a casa da Avellino. Per fortuna, appena il rogo è divampato, l'autista dell'autobus ha interrotto immediatamente la corsa e ha fatto scendere tutte le persone a bordo, evitando così che qualcuno degli studenti potesse rimanere ferito o intossicato dal fumo. (continua dopo la foto)

Tanta paura per i passeggeri che erano a bordo, ma paura anche per gli automobilisti che erano di passaggio e per i residenti della zona, rimasti increduli davanti al bus avvolto da fiamme alte. Dalle prime indiscrezioni, come riportato da Irpinia 24, trapelate dai testimoni sul posto, l’autista del mezzo pubblico avrebbe avvertito dei guasti che lo hanno indotto a far scendere tutti i passeggeri. Alla vista delle prime fiamme ha subito avvertito i vigili del fuoco. Il comportamento del dipendente dell’Air hanno evitato che l’incidente si trasformasse in una vera e propria tragedia. Sul posto dell’accaduto oltre ai volontari della Protezione Civile di Montefalcione, anche due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e alcuni responsabili dell’Air per capire quanto successo.





Appena sono arrivati, i pompieri sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme, senza nessun danno alle persone presenti. Stando a quanto si apprende, anche i passeggeri avrebbero avvertito un rumore, simile a uno scoppio, prima che l'incendio divampasse. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione, che hanno raccolto le testimonianze del conducente dell'autobus e dei passeggeri ed effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con esattezza le cause dell'incendio. Le indagini sono in corso per capire quali possono essere stati i motivi di tale episodio che fortunatamente non ha avuto un epilogo tragico.

Ti potrebbe interessare anche: “Arrestati!”. Svolta nell’omicidio di Renata Rapposelli, ecco chi l’ha uccisa. All’alba l’operazione dei carabinieri: ”Troppe prove a loro carico”