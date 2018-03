Sparito da due settimane, Marco Boni, lo studente 16enne di Tione scomparso da Riva del Garda aveva fatto perdere le sue tracce. Ma oggi arriva la sconvolgente notizia, il ragazzo è stato ritrovato cadavere dai sommozzatori nelle acque del lago di Garda nella mattinata di lunedì 5 marzo. Il ritrovamento è avvenuto a 500 metri a nord della storica "Casa della Trota" di Riva del Garda, in zona Sperone, a circa 24 metri di profondità. Sull'identità del corpo è arrivata anche la conferma dalla questura di Trento che ha coordinato le ricerche in queste due settimane. Il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce quel sabato pomeriggio quando avrebbe dovuto incontrarsi con la madre a Tione di Trento, dove vivono i suoi genitori e dove rientrava in genere durante il fine settimana, dopo essere andato in palestra o a fare una escursione in montagna. Ma a quell'appuntamento non ci è mai arrivato. Marco era stato visto salire il tratto iniziale della strada panoramica di Ponale venerdì 16 febbraio attorno alle 15, lo hanno ripreso le telecamere dell’Apm in centro città e la videocamera di sorveglianza di un’attività privata. (continua dopo la foto)

Il ragazzo era stato visto anche da un uomo con il quale avrebbe scambiato un paio di frasi. Le immagini hanno ripreso il testimone scendere dalla strada. Nelle immagini si vede sbucare il sedicenne abbottonato nel suo cappotto scuro e con la sciarpa a quadri, così come descritto dalla trasmissione di Rai 3 "Chi lo ha visto" poco istanti prima di sparire nel nulla. Il giovane cammina sul lato interno del sentiero che avvolge la montagna, poi, sempre a passo svelto, si porta a centro strada. Rapidamente svolta l'angolo e si incammina sulla strada in salita che portava verso Ledro, una strada sbarrata, che affaccia sul lago. Pochi istanti prima di lui, nelle stesse immagini, appare un uomo che si incammina piano nella stessa direzione. Il cellulare di Marco si è spento qualche minuto dopo, rimanendo agganciato alla cella locale. Per questo le ricerche si sono concentrate sul lago.

Gli investigatori fin da subito avevano escluso l’ipotesi del suicidio, restavano in campo quelle di un incidente (anche se non erano state trovate tracce di una eventuale caduta) o di una possibile fuga. La vicenda di Marco Boni aveva tenuto tutto il Trentino con il fiato sospeso e le ricerche di Polizia, Soccorso alpino, Vigili del fuoco non si sono mai interrotte, nonostante il maltempo. Anche i suoi amici si erano mobilitati sui social network: "Sei insostituibile, ti vogliamo bene e siamo preoccupati", sono alcuni dei messaggi lasciati sul web. Poi, la svolta, che arriva come un fulmine al ciel sereno per tutta la comunità di Riva del Garda. Intanto, è arrivata anche la conferma della polizia scientifica, che ha continuato a svolgere tutti i rilievi necessari per capire se quel corpo senza vita nelle acque del lago fosse proprio di Marco Boni.

