Purtroppo non ce l'ha fatta. Alice la piccolina di due anni e mezzo che lottava contro la leucemia mieloide acuta è morta il 3 marzo. La bimba, originaria di Cuglieri (Oristano), dopo la diagnosi della malattia nell'agosto del 2016, aveva intrapreso una coraggiosa lotta che i suoi genitori hanno voluto condividere pubblicamente su Facebook. Sul social network, attorno alla bambina, era nata una comunità, Un ponte per Alice, che nei mesi è diventata grandissima: oltre 30mila persone che purtroppo questa mattina vengono gelate e ammutolite dalla triste notizia. Un ponte con il mondo, un ponte di preghiera e speranza. Una comunità virtuale, ma in molti casi anche reale perché per Alice sono stati creati eventi di raccolta fondi per riuscire a dare una mano alla piccolina. In tanti si erano mobilitati attorno alla sua causa. Tra gli altri, anche la cantante Emma aveva voluto mostrare vicinanza a questa bimba forte dagli occhi celesti che ha commosso la Sardegna e l'Italia intera. Purtroppo però, nonostante l'amore dei genitori e gli sforzi dei medici, Alice quel ponte non è riuscita ad attraversarlo. (continua dopo la foto)

La diagnosi della malattia è arrivata nel luglio del 2016 dopo una serie di esami del sangue eseguiti perché Alice aveva una crescita ritardata rispetto ai suoi coetanei. Poi dopo una settimana lo choc per i genitori: Alice è affetta da leucemia mieloide acuta. La bambina ha quindi iniziato il primo ciclo di chemioterapia, a cui ne seguono altri tre. Alice è stata una guerriera e con lei anche i suoi genitori. Tutti hanno disperatamente cercato di affrontare la battaglia con serenità. Il 18 gennaio 2017 Alice ha ricevuto un’infusione di cellule staminali donate dalla mamma Valentina. Cento giorni dopo la malattia, che sembrava arrestata, è tornata. Alice è stata sottoposta ad altri due cicli di chemioterapia, che però non hanno dato i risultati sperati. I medici si sono arresi, non c’era più niente da fare e purtroppo il 3 marzo 2018 Alice se ne è andata. (continua dopo le foto)





Purtroppo Alice ha avuto un destino molto triste, sebbene nella sua brevissima vita sia stata amata moltissimo dalla sua famiglia, ma anche da tutta la comunità che si era unita attorno a lei. La leucemia mieloide acuta è la forma di tumore del sangue più frequente. Può manifestarsi anche in età infantile e giovanile, ma è tipica dell’età adulta e più frequente in quella avanzata: ogni anno ci sono circa 3.200 nuovi casi diagnosticati in Italia, di cui più o meno due terzi riguardano persone ultra 65enni. A cinque anni sopravvive soltanto il 20 % dei malati, non solo perché si tratta spesso di una patologia che progredisce con rapidità, ma anche perché i pazienti anziani non possono tollerare i pesanti trattamenti necessari per ottenere una guarigione. Le cause scatenanti della malattia sono in gran parte ancora sconosciute, ma è noto che benzene e derivati, radiazioni ionizzanti e alcuni farmaci (i cosiddetti alchilanti) aumentano sia la probabilità di ammalarsi, sia quella di svilupparne forme particolarmente aggressive.

