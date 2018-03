Una morte improvvisa che ha scioccato il mondo della cultura italiana. Era appena stato ospite della trasmissione di Rai3 Le parole della settimana, dove Massimo Gramellini lo aveva invitato per festeggiare l'eccellente risultato appena ottenuto dalla Sapienza. La prima Università di Roma è risultata infatti la prima al mondo per gli studi classici nella classifica internazionale QS, stilata dall'agenzia mondiale di ranking universitari Quacquarelli-Symonds, davanti ad atenei blasonati come Cambridge, Oxford e Harvard. Dopo le riprese Enzo Lippolis, archeologo e direttore del dipartimento di Scienze dell'antichità è morto a 63 anni a seguito di un malore. Uscito dagli studi Rai di Milano e diretto alla metropolitana, si è accasciato improvvisamente a terra, nonostante i soccorsi immediati per lui non c'è stato nulla da fare. Lippolis era originario di Taranto e ha diretto il Museo Nazionale Archeologico di Taranto dal 1989 al 1995, il Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto dal 1995 al 2000, oltre a dirigere numerose campagne di scavi in Italia, soprattutto nelle zone di insediamento etrusco, e sulla costa dello Jonio tra Puglia e Calabria, e in Grecia. (continua dopo la foto)

Il professor Lippolis era direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità de La Sapienza e presidente del Collegio dei direttori di Dipartimento. "È una grande perdita per il mondo dell'archeologia e per tutta la cultura italiana – dichiara il direttore generale, Massimo Osanna – la sua scomparsa ci addolora profondamente. Tutta la direzione e i colleghi, membri del consiglio di amministrazione esprimono la più sentita vicinanza alla famiglia e lo ricordano, oltre che come grande uomo di cultura e conoscenza scientifica, soprattutto come persona di grandi vedute e umanità". Sul sito dell'Università la Sapienza di Roma è comparso un comunicato in ricordo del professore scomparso: "Enzo Lippolis, direttore del Dipartimento di Scienze dell'antichità, presidente del Collegio dei direttori di Dipartimento, illustre archeologo, è venuto a mancare improvvisamente ieri sera".





"La scomparsa del professor Lippolis - prosegue il comunicato de La Sapienza - rappresenta una grave perdita per gli studi archeologici e antichistici. La comunità universitaria della Sapienza esprime profondo cordoglio, ricordando l'impegno del docente, la statura dello studioso e le doti umane dell'amico e collega. Enzo Lippolis era titolare della cattedra di Archeologia classica dal 2001 e direttore del Dipartimento di Scienze dell’antichità dal 2012 – sottolinea il rettore Eugenio Gaudio – univa l’intensa attività di docente a quella di archeologo, che lo aveva visto responsabile di numerose campagne di scavo in Italia e all’estero, a quella di fine studioso, con oltre 200 pubblicazioni a sua firma. Da questo impegno sempre di alto profilo si è venuto costituendo il patrimonio culturale e di esperienza umana e operativa che il professor Lippolis ci ha lasciato in eredità e per il quale mi sento di esprimere a nome mio e dell’intera della comunità universitaria della Sapienza un senso di profonda riconoscenza".

