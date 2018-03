Torna l'ora legale. Un appuntamento fisso, un po’ come le tasse da pagare, quello del cambio orario. E che, puntualmente, porta gli italiani a brontolare. “Si dorme un’ora in meno”, come in questo caso. Poi, ovviamente, c’è a chi non sta bene che “si dorme un’ora in più”. Bambini e dormiglioni esclusi, ovviamente. E, puntualmente, le solite polemiche, di cui noi italiani siamo i campioni del mondo, o quasi. Ma, in fondo, non è tutta infondata come questione se pensiamo che recentemente se n’è occupato anche il Parlamento europeo. Da alcuni deputati è infatti arrivata la richiesta di eliminare il cambio orario. Proposta che non è ‘passata’ finendo modificata da diversi emendamenti con la definitiva approvazione di una risoluzione che chiede alla Commissione europea di studiare la questione e “eventualmente proporre una modifica” della direttiva comunitaria del 2000 che regola l’alternanza tra ora legale e solare nell’Unione europea. Marzo e ottobre, dunque, si spostano le lancette dei nostri orologi. Ma perché? (continua dopo la foto)

L’ora legale fu introdotta nel nostro Paese nel 1916 con un decreto del 27 maggio che stabiliva che il cambio sarebbe entrato in vigore dal 3 giugno dello stesso anno. Alla base di tale decisione c’era una ragione pratica e drammatica al tempo stesso: la Prima guerra mondiale: l’ora di luce guadagnata spostando in avanti le lancette poteva essere utilizzata per produrre munizioni e armi. È chiaro che, ai tempi, la produzione energetica era molto più limitata rispetto ai decenni successivi. Da quel momento il cambio orario fu ripristinato e soppresso più volte fino ad arrivare al 1966 quando ne fu decretata la definitività. Una curiosità, altrettanto storica: già nel 1784, Benjamin Franklin, scienziato e politico fra i fondatori degli Stati Uniti, sul quotidiano francese ‘Journal de Paris’ la suggeriva tra le idee sul risparmio di energia ma non fu ascoltata. Effettivamente, secondo i calcoli degli esperti, con l’ora legale si ottiene un risparmio di energia elettrica che supera i cinquecento milioni di kilowattora. E non è un dato di poco conto se si considera che un kilowattora a un utente costa in media 18,63 centesimi al lordo delle imposte: di qui la stima che l’ora legale del 2017 ha prodotto un risparmio di circa 104 milioni di euro. Dal 2004 al 2017, inoltre, con il passaggio dall’ora solare a quella legale si è avuto un risparmio di otto miliardi e cinquecento quaranta kilowattora con un risparmio totale in quasi un miliardo e mezzo di euro. (continua dopo le foto)

Anche quest’anno, come di consueto, l’appuntamento con l'ora legale è per l’ultimo fine settimana di marzo. Alle due di notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo si passerà quindi dall'ora solare all'ora legale e tale regime durerà per i prossimi sette mesi. Le lancette verranno spostate convenzionalmente dalle due alle tre di notte, con la conseguenza che si perderà un’ora di sonno. E, come sempre, saranno i più distratti ad accorgersene solo la domenica mattina con l’immancabile “Oddio, ho dimenticato di cambiare l’orario”. Per fortuna, almeno gli smartphone, a impostazioni non modificate, provvedono in automatico ad aggiornare l’orario. Bene è quindi verificare che i dispositivi siano impostati in tale modalità. Infine, un altro grande classico del cambio orario: quali effetti su salute e benessere? Secondo gli esperti non si tratta solo di sensazioni di stanchezza, irritabilità e sonnolenza. “Dati scientifici dimostrano che il giorno seguente all’introduzione dell’ora legale in primavera si verifica un aumento dell’ormone cortisolo e della pressione del sangue e c’è un incremento degli accessi per infarto negli ospedali”, spiega Luigi Ferini-Strambi, professore ordinario di neurologia all’Università Vita-Salute di Milano. Gli effetti, aggiunge, durano da tre a cinque giorni al massimo, poi ci si allinea al nuovo orario. I maggiori si evidenziano in bambini e anziani, ma il cambiamento dell’ora non viene vissuto da tutti nello stesso modo. Con la conseguenza che sarebbe meglio avere un’ora legale tutto l’anno che cambiare orario ogni sei mesi: più ore di luce fanno aumentare i livelli di serotonina che migliora umore e sonno, migliorando la qualità della vita.

