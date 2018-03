Un ragazzo di 20 anni, originario di Como, é stato trovato morto questa mattina all'interno del bagno di un treno Trenord alla stazione Cadorna di Milano. Da quanto si é appreso, il giovane aveva viaggiato su un convoglio della linea Saronno-Milano in direzione del capoluogo lombardo. Secondo le prime verifiche si ipotizza che la morte sia dovuta ad overdose, anche se saranno effettuati tutti gli accertamenti richiesti dal caso. La causa della morte, quindi, non è ancora stata definita con certezza. Una tragedia su cui adesso la magistratura è chiamata a fare chiarezza. Tutto mentre continua a tenere banco il problema delle Stazioni.Di giorno, luoghi affollati da pendolari e turisti, di notte lande semideserte. Un “problema” al quale anche il Corriere della Sera aveva dato largo spazio con un articolo: “Il viaggio nelle stazioni parte da Rogoredo, ultima periferia Sud-Est, quartiere vecchia Milano che sfuma nella nuova e incompleta zona di Santa Giulia, Sky e promenade pedonale – si leggeva sull’articolo - Gli ultimi treni viaggiano per Pavia e Bovisa. Due persone aspettano, valigia in mano, di tornare a casa. (Continua dopo la foto)

«Qualche moneta», chiede una donna emaciata, più vecchia della sua età, mentre rovista nei cestini della spazzatura, esultando per un quarto di panettone raccolto sul fondo. Non è l’unica. Un addetto esce dal gabbiotto, rientra. Un militare fa capolino, armato. Qualche sbandato si lascia andare sulle banchine. Più in là inizia la stradina verso il boschetto della droga. Ma dopo un anno vissuto in trincea la città è pronta a rispondere. «A Rogoredo verrà rafforzata la presenza delle forze dell’ordine — spiega l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza — con l’apertura nel 2018 di un comando specifico di polizia ferroviaria, deciso dal ministro dell’Interno Minniti e dal capo della polizia Gabrielli».





A Cadorna, dopo le 23, turisti russi chiedono informazioni. Il Malpensa Express è il treno più atteso. Più tardi, due atletici energumeni scavalcano i tornelli e si infilano nel Milano-Saronno della mezzanotte e trentadue. Incursori in ferrovia. Una clochard ha trovato riparo al primo piano, davanti al fast food. Non vola una mosca. «La stazione chiude tra le 2 e le 4 di notte — informano da Ferrovie Nord — e a garantire la sorveglianza ci sono la Polfer e vigilantes in attività 24 ore su 24». Telecamere e allarmi. A mezzanotte in Centrale c’è chi aspetta i treni per Verona o Chiasso. In tutto saranno una quarantina, assorti nei cellulari. I carabinieri perlustrano la Galleria delle Carrozze. La stazione è silenziosa. Sui sedili in pietra dello scalone destro, il giaciglio dei clochard. Tanti disperati arrivati in Italia in cerca di fortuna.

Ti potrebbe interessare: Tragedia nel mondo del calcio italiano. Trovato morto nella sua camera d’albergo