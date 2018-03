Un annuncio scioccante, pubblicato su Instagram per annunciare il proprio suicidio. E grazie al quale, però, la sua storia ha preso fortunatamente una piega diversa da quella, drammatica, che sembrava ormai inevitabile. Tutto è successo grazie alla prontezza di un'amica social, che imbattutasi nel testo inquietante ha subito allertato la polizia permettendo così agli agenti di intervenire. L'episodio è accaduto martedì 27 febbraio ma è stato reso noto solo oora dalla questura di Campobasso. Una ragazza residente nella provincia ha infatti riferito che, in un momento di disperazione, una sua amica conosciuta circa due anni solo virtualmente aveva pubblicato su Instagram alcune frasi che non lasciavano dubbi circa la chiara intenzione di volersi suicidare a causa di una relazione sentimentale interrotta da poco e di una situazione familiare poco serena. Una frase che lei ha letto per caso, scorrendo con il telefono i post e le storie di tanti contatti. E che però le è subito balzata all'occhio, spingendola ad agire invece di rimanere con le mani in mani di fronte a un rischio così grande. (Continua a leggere dopo la foto)

Terrorizzata all'idea che potesse uccidersi, la ragazza molisana ha così subito iniziato a tempestare di telefonate l'amica, per capire cosa stesse realmente accadendo e se le parole pubblicate fossero vere. Non ricevendo mai una risposta, si è allarmata ancora di più. Dell'altra, era in grado di fornire solo il suo nickname di Facebook, quello di Instagram e il numero di telefonino, ma gli agenti della questura di Campobasso sono riusciti a risalire all'identità della giovane, una studentessa universitaria di Catania, rintracciando la sua abitazione e comunicandola ai colleghi della questura etnea, che si sono subito attivati per raggiungere la giovane. (Continua a leggere dopo le foto)

Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato la studentessa capendo subito la gravità della situazione: la ragazza era infatti in evidente stato di choc dovuto all'assunzione di una dose imprecisata di psicofarmaci. "Si è trattato di una questione di pochi attimi – fanno sapere dalla questura di Campobasso – in quanto la donna, che già accusava i primi sintomi di uno stato tossico conclamato, versava in grave pericolo di vita". Immediatamente trasportata in ospedale, la giovane ora è fuori pericolo.

