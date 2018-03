Tra i protagonisti dell'edizione di quest'anno di Ballando con le stelle ci sarà anche la riminese Gessica Notaro. L'ex miss sfregiata con l'acido dall'ex compagno a gennaio 2017 è entusiasta della nuova avventura in tv, danzerà in coppia con Stefano Oradei. ''Lo sapevo da un po’ ma non potevo raccontarlo: - ha scritto sui social Selvaggia Lucarelli, giudice del talent condotto da Milly Carlucci, Gessica Notaro, la ragazza che fu sfregiata dal suo ex con l'acido, sarà nel cast. Quello che mi piace e mi è sempre piaciuto di questo programma, è che accoglie sempre storie di riscatto personale, di rinascita, di seconde possibilità attraverso un competizione sana, in cui non c’è spazio per il buco della serratura. Non posso promettere che dirò a Gessica che è Carla Fracci se sarà Angela Favolosa cubista (e credo che lei neppure lo vorrebbe), ma posso prometterle di stimarla incondizionatamente sempre, perché se io fossi lei, probabilmente, volteggerei su piste più scivolose - quella del livore, della vendetta - anziché su quella gioiosa di Ballando con le stelle. Benvenuta Gessica!''. (Continua a leggere dopo la foto)

Gessica si è detta molto felice, anche grazie alla fiducia ritrovata nei sentimenti: il fidanzato Allen Esposito Linares, 37 anni, cubano, la fa sorridere nuovamente. La Notaro, infatti, lo aveva presentato tramite un pos, spendendo per lui delle bellissime parole, come: ''Ecco l'uomo della luce. Colui che in questo percorso così doloroso e impervio non ha mai smesso di tenermi la mano. E con grande amore mi ha fatto capire che per lui, nonostante tutto quello che è successo, resto sempre la donna più bella del mondo. Questo è l'uomo che ognuna di noi dovrebbe avere al proprio fianco. Sempre''. (Continua a leggere dopo le foto)

A dirsi felice di questa relazione è stata anche la signora Gabriella, madre di Gessica, che al settimanale ''Oggi'' ha rivelato: ''Sono contenta che mia figlia non abbia perso fiducia nell'amore. Lei e Allen lavoravano insieme nel delfinario che ora è chiuso. Erano molto amici e l'amicizia, mesi dopo la tragedia del 10 gennaio 2017, si è trasformata in amore. All'inizio ero un po' spaventata: io quell'altro (l'uomo che l’ha sfregiata ed è stato condannato in primo grado, ndr) l'avevo accolto in casa come un figlio! Ma Allen è a posto, di buona famiglia. E io per Gessica chiedo serenità. Ha un carattere forte, però talvolta è anche molto fragile''.

“Vi mostro il mio volto sfigurato dall’acido”. La foto choc di Gessica Notaro. Qui la vediamo prima dell’infame gesto. Ora, a un anno esatto da quella tragedia, l’ex modella pubblica su Facebook il ricordo molto doloroso ma carico di speranza: “Non ho mai smesso di sorridere”