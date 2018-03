Cene e serate in ristoranti vip, locali notturni romani e hotel in cambio della sentenza tributaria pilotata, in favore degli ''amici'' Stefano Ricucci e Liberato Lo Conte. È quanto emerge dall'indagine 'Easy judgement' condotta dalla Guardia di Finanza di Roma che ha portato ai domiciliari il giudice Nicola Russo, e in carcere Ricucci e il socio d'affari, per corruzione in atti giudiziari. Gli approfondimenti eseguiti sulla documentazione e sui file sequestrati nell’estate del 2016 hanno permesso di acclarare le responsabilità dei protagonisti della vicenda, dimostrando che Russo - come si legge nel provvedimento cautelare -, già prima della decisione era "legato a costoro da vincoli di fiducia basati sull'amicizia, comune colleganza di interessi e frequentazione, alla base dell'accordo illecito corruttivo concretato anche in regalie e disposizioni economiche di favore". Il magistrato - anziché astenersi, come avrebbe dovuto in quanto in conflitto d’interessi - aveva favorito i suoi "amici", nella sua qualità di relatore ed estensore della sentenza di secondo grado, favorevole all’impresa ricorrente, che aveva riformato la precedente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale, di segno opposto. (Continua a leggere dopo la foto)

Le attività investigative, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Capitale, hanno fatto emergere un accordo corruttivo tra i tre, sottostante all’emissione di una sentenza nell’ambito di un contenzioso tributario tra la Magiste Real Estate Property S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto il riconoscimento di un credito IVA di oltre 20 milioni di euro, vantato dalla citata società nei confronti dell’Erario. Ricucci è famoso per aver sposato la showgirl Anna Falchi. Il matrimonio, in stile fiabesco, si svolge nel 2005 in Toscana, nell’Argentario, per poi finire nel 2007. Lei ha confessato che, nonostante tutto quello che è successo dopo ( i guai giudiziari, ndr) lui fu il primo a esaltarla come donna. (Continua a leggere dopo le foto)

“Mi riempiva di fiori, pensierini, sbucava nel momento in cui non me lo aspettavo, mi inseguiva. A differenza di tutti gli uomini che avevo frequentato fino ad allora, Stefano mi regalava un sacco del suo tempo e questo mi fece capitolare". “Eravamo in crisi. - aveva detto la Falchi poco dopo la separazione - Praticamente separati in casa. Ma quanto è avvenuto mi fa accantonare ogni altro pensiero. In questo momento è più importante che io rimanga al fianco di Stefano". Sul rapporto con Anna Falchi, Ricucci, in un’intervista rilasciata a Chi nel 2016, aveva inoltre detto : "Io odio il mondo di Anna. Faccio l'imprenditore, non mi occupo di cinema. Detesto gli avvenimenti mondani, le cene romane, i flash dei fotografi. Non mi considero un personaggio pubblico. Per questo non ho mai concesso un'intervista sulla mia vita privata. E mai lo farò. Non voglio commentare, né dire una sola parola su questa crisi. Se vuole lo farà Anna. É lei che appartiene a questo mondo".

“È una vergogna!”. Anna Falchi: (grave) gaffe senza precedenti in diretta tv. Lo ha detto in diretta ai microfoni della seguitissima trasmissione. Poi arriva la precisazione, ma è bufera sul web