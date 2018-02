Burian è arrivato davvero. Con il suo abbraccio di gelo le temperature sono crollate da Nord a Sud: venti gelidi sferzano l'Italia e abbondanti nevicate hanno imbiancato l'Italia. È allerta anche per la circolazione: le nevicate potranno interessare oltre 1.500 chilometri di tratte autostradali in diverse regioni: la Società autostrade ha già attivato il piano anti neve. A Trieste le raffiche di bora hanno raggiunto i 130 chilometri orari e la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per la giornata di oggi. In Trentino Alto-Adige si segnalano deboli precipitazioni e a Trento la neve è arrivata anche in città, imbiancando i tetti. In Piemonte sono attese gelate diffuse e minime sotto zero in diverse località, con punte di 8-10 gradi sotto zero previste per oggi. Il rischio valanghe è alto e sono stati chiusi i valichi alpini. Le zone più fredde sono quelle dell'Astigiano e del Cuneese: quasi tre metri di neve, di cui 120 cm caduti negli ultimi due giorni, si sono accumulati a Limone Piemonte al confine con la Francia. Roma, la capitale, si è risvegliata sotto un abbondante strato di neve, creando disagio, sì, ma regalando anche uno spettacolo unico tra il Colosseo e San Pietro. (Continua a leggere dopo la foto)

In Liguria, un leggero nevischio ha interessato la costa genovese, le Cinque Terre sono imbiancate. Meraviglia. A Venezia un traliccio è crollato per il forte vento sul Ponte della Libertà e la strada d'accesso per la città è rimasta bloccata in entrambe le direzioni. In Toscana l'allerta è prorogata fino alla serata di lunedì: nevicate si registrano sulle colline del Chianti e dell'Empolese Valdelsa. Fiocchi bianchi anche sulle colline alle spalle di Livorno e ha nevicato anche sull'autostrada A15 della Cisa, dove sono entrati in azione i mezzi antineve della Salt tra Pontremoli (Massa Carrara) e Borgotaro (Parma). Nell'Appennino pistoiese la neve ha già superato il metro, e all'Abetone in paese la neve stamattina aveva già raggiunto l'altezza di un metro e 15. Sul litorale pisano un surfista residente a Montecatini si è trovato in difficoltà ed è stato salvato ieri pomeriggio dalla guardia costiera al largo del Calambrone, mentre era ormai in balia delle onde. Scuole chiuse domani in numerosi comuni del Grossetano, del Senese, dell'Aretino e del Pisano. (Continua a leggere dopo le foto)

Per chi volesse comunque mettersi in viaggio raccomandiamo l'uso di auto con le gomme invernali che riportano la sigla M+S sul fianco. Le più tecniche sono anche marchiate con una montagna a tre punti contenente un fiocco di neve. Senza gomme invernali o all season è obbligatorio viaggiare con le catene nel bagagliaio, anche se non c’è neve. Per le auto non catenabili esistono i "ragni", da avvitare sui mozzi delle ruote. Le calze? Non sostituiscono appieno né le gomme S+M né le catene, ma per brevi tratti sono tecnicamente valide. La diffusione delle gomme invernali ha messo in crisi le catene, ma è sbagliato pensare che queste siano ormai inutili: se lo strato di neve è profondo non se ne può fare a meno. Gomme e catene sono indispensabili, ma il principale "dispositivo invernale" è... la testa. Bisogna raddoppiare la prudenza; ridurre la velocità, rispetto agli standard; addolcire lo stile (gas costante, sterzo progressivo, accelerazioni soltanto a volante quasi dritto); freno e acceleratore vanno accarezzati, anziché affondati. Le manovre brusche sono bandite. Se uscite a piedi, copritevi bene e attenti alle cadute!

