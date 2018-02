Neanche il tempo di uscire dal carcere ed è già finito al centro di una polemica, per quanto ti poco conto. Fabrizio Corona, d'altronde, è sempre stato così, uno che non le ha mai mandate a dire, genuino anche quando fare un passo indietro non sarebbe forse stata una cattiva idea. Ecco allora che appena fuori dalla struttura di San Vittore, nella quale era stato detenuto per un anno e quattro mesi prima della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che gli ha concesso l'affidamento provvisorio e terapeutico in una comunità individuata a Limbiate, l'ex re dei paparazzi si è subito trovato a scontarsi con la presenza non troppo desiderata della stampa, presente per documentare il momento dell'uscita. Fabrizio, che dovrà seguire un percorso per disintossicarsi dalla cocaina, se l'è presa in particolare con gli inviati di Pomeriggio Cinque, che stavano mostrando immagini esclusive dell'abbraccio tra Corona e la fidanzata, la cantante Silvia Provvedi, e i pochi amici accorsi sul posto per manifestare il loro affetto. (Continua a leggere dopo la foto)

Tutto è successo quando Marta Rigoni, giornalista del programma condotto da Barbara D'Urso, ha seguito Corona nel tentativo di strappargli qualche dichiarazione. Fabrizio, che era già salito a bordo della sua auto insieme alla Provvedi, stava facendo manovra per avviarsi verso casa. Quando ha visto la cronista chiedergli un commento, ha risposto in maniera tutt'altro che amichevole, limitandosi a lanciare un laconico: "Impara a fare il tuo lavoro". Una frase che non è piaciuta affatto alla D'Urso stessa, che ha voluto riascoltarla una seconda volta in diretta prima di dire la sua sul siparietto appena andato in onda. (Continua a leggere dopo le foto)

Dopo aver ascoltato con attenzione lo scambio di battute tra la sua inviata e Corona, Barbara si è così espressa sull'accaduto: "Evito di commentare" ha detto con tono seccato, lasciando intendere tutto il suo fastidio per quanto appena accaduto. Poi, riferendosi alla Rigoni, ha aggiunto: "Per quanto mi riguarda sai fare il tuo lavoro bene come tutti gli inviati di Pomeriggio 5". Corona è quindi fuori dal carcere ma saranno molte le restrizioni che dovrà rispettare: dovrà seguire una terapia, stare lontano da ogni tentazione e non potrà usare i social network. Qualunque infrazione potrebbe costargli il ritorno in carcere.

