Cosimo Conte, 23 anni di Trepuzzi (Lecce), già in regime di arresti domiciliari è stato condannato a sei anni di reclusione. Il giovane era stato fermato dalla polizia con le accuse di tentato omicidio, danneggiamento, porto abusivo di arma e minacce in concorso con un'altra persona. L'episodio si era verificato a ottobre a Lecce in via Calore, nella zona di Borgo San Nicola, dove il 23enne aveva prima tentato di sfondare la porta di casa del presunto antagonista, e poi aveva sparato due colpi di pistola all'indirizzo di una finestra ad una distanza di 15 centimetri, sfiorando la vittima, che era riuscita a gettarsi a terra evitando i proiettili. Il giovane era stato accusato di aver sparato un colpo di pistola al ragazzo ritenuto un corteggiatore della sua fidanzata dopo i primi approcci avuti su Facebook. Era stata la vittima a telefonare alla Questura e a denunciare l'accaduto, indicando nel giovane di Trepuzzi, di cui conosceva solo il soprannome usato su Facebook e una foto, il responsabile dell'intimidazione. (Continua a leggere dopo la foto)

La ricostruzione dell'accusa avallata dal processo si primo grado si basa sulle indagini svolte dai poliziotti della Squadra mobile e delle Volanti: violenza e gelosia scoccarono su Facebook e sfociarono in tentato omicidio. Una rivalità in amore che sfiorò la tragedia scatenata da un'amicizia nata sul social network tra un ragazzo e una ragazza. A spingere Cosimo Conte a premere il grilletto sarebbe stata l'eccessiva gelosia scaturita dalla conoscenza virtuale nata tra la sua fidanzata e l'altro ragazzo con il quale aveva anche scambiato alcuni messaggi minatori prima del "faccia a faccia".

La sentenza è del giudice per l'udienza preliminare Alcide Maritati, nel processo con rito abbreviato (prevede la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna) ed ha tenuto conto sia della richiesta di condannare Conte a nove anni di reclusione arrivata dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Massimiliano Carducci, che dell'istanza di assoluzione dell'avvocato Antonio Savoia. In subordine il legale ha chiesto al derubricazione dell'accusa di tentato omicidio in minacce gravi.

