Il suo esordio letterario risale al 1990 quando, 34enne, pubblicò Zero Maggio a Palermo. Un’opera che la critica salutò come uno dei migliori esordi di sempre. Stile visionario, prosa spigliata, sarebbe stato il primo di una lunga serie di successi di Fulvio Abbate, scrittore dalla doppia vita. Si perché se da una parte c’è la penna geniale dall’altra c’è quella, come l’ha definito Repubblica, di ‘erotomane’ e ‘collezionista seriale di relazioni sessuali’. Un’accusa che Abbate rispedisce al mittente nel corso di un’intervista lla zanzara in cui dice: “Collezionista sì, nel senso che devo dire che l’unico mio interesse vero, l’unica ambizione, è la donna, le femmine. Il resto è irrilevante. Erotomane? Nonostante i miei tentativi, i miei sforzi, di provare ad avvicinarmi alla condizione di erotomane e del collezionista, in realtà non ho mai raggiunto la sufficienza. Quindi rimando al mittente. Però mi piacerebbe esser stato erotomane come Henry Miller che per tutta la vita pur essendo un gigante della letteratura lo consideravano un pornografo...”. (Continua dopo la foto)

E ancora: “Quante donne ho avuto nella vita? Un conto non riesco a farlo. Meschinamente fino ad un certo punto tenevo un foglio coi nomi di tutte quelle con cui avevo scopato.Meglio andare con la moglie di Macron o con la Boschi?: “State scherzando? Io ho scritto un articolo dove dico che mi scoperei madame Macron. Mi fa un sangue enorme. Tra lei e la Boschi non avrei dubbi. Subito Brigitte. Anche se m’hanno detto – una giornalista francese - che è un po’ striminzita”. Sei mai andato a trans?: “Si, mi è capitato. Ma qualsiasi uomo di mondo dev’essere stato a trans almeno una volta, sennò che cazzo di uomo di mondo è?





Anni fa diversamente dalle puttane che avevano un’aria acida, i trans sembravano venissero a cucire il corredo dei maschi con la loro amorevolezza. Poi sono peggiorati anche loro. Sono diventati acidi come le puttane. Comunque sono andato tre volte a trans. Pagando. Anche se ho avuto anche la fortuna delle prostitute che erano ben felici di scopare con me, gratuitamente”.

Com’eri con i trans, chiede poi il giornalista, attivo o passivo?: “Attivo. Come diceva la vignetta di Altan: papà, sono gay. Attivo spero. Io mi sento eterosessuale. Come si riconosce l’eterosessuale?: non guarda i maschi per strada”. Vai ancora a prostitute?: “No, come puttaniere sono abbastanza fallito, perché non mi sono applicato molto. Però apprezzo quelli che sono puttanieri in modo sistematico. E’ una forma di conoscenza filosofica del mondo. Vi pongo una domanda: perché i calciatori che sono pieni di fregna vanno a puttane? La risposta è tutta lì. Mentre qualsiasi fidanzata gli romperebbe le palle dopo un attimo, la prostituta no; lui le caca 800 euro, lei ad eiaculazione avvenuta prende la borsetta e va via.

