Si chiama Luca Traini, ha 28 anni ed è originario delle Marche. È lui l'uomo fermato dalla polizia dopo i terribili fatti di sangue che hanno seminato la paura nelle strade di Macerata, fermato dalle forze dell'ordine (è italiano e incensurato) in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti, mentre faceva il saluto romano (secondo fonti locali). Un metro e 80, fisico atletico, calvo, è sceso dall'auto, si è tolto il giubbotto, ha indossato una bandiera tricolore sulle spalle, salendo sui gradini del Monumento. Si è poi girato verso la piazza, ha fatto il saluto fascista. Poi sono arrivati i carabinieri e non ha opposto resistenza. A bordo dell'auto la pistola, una tuta mimetica, sul cruscotto piume bianche, appunti a penna e bottiglie d'acqua. Stando a quanto riportato da La Repubblica poche ore prima aveva seminato il panico in città a bordo di un'Alfa 147, sparando per le strade della città, vicino alla stazione e in via dei Velini e via Spalato, la stessa zona, nota area di spaccio, in cui abitava il presunto colpevole del delitto della ragazza fatta a pezzi, Pamela Mastropietro. Almeno 7 i feriti segnalati, alcuni gravi, tutti vicino alla stazione e tutti stranieri. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo il fermo, il primo cittadino ha dichiarato il cessato allarme, affidandolo a Facebook: "Rientrata la situazione di pericolo in città. L'uomo che fino a poche ora fa girava armato in città è stato arrestato". Stamattina il sindaco aveva lanciato l'allarme, sempre su Fb: "Restate tutti in casa fino a nuova comunicazione. C'è un uomo armato in auto che sta sparando in città. Abbiamo fermato il trasporto pubblico. Abbiamo chiesto alle scuole di tenere i bambini all'interno fino a nuova comunicazione. Si consiglia di non muoversi per andare a prenderli fino a nuova comunicazione" era stato il messaggio comparso sui profili social del Comune. (Continua a leggere dopo le foto)

Gli investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere delle zone interessate dalle sparatorie anche per capire la dinamica e le motivazioni del gesto. Gli stessi agenti hanno confermato il fermo. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di una folle "vendetta" per la morte di Pamela Mastropietro, 18enne romana uccisa e fatta a pezzi da un nigeriano di 29 anni, Innocent Oseghale, il cui corpo era stato poi messo all'interno di due trolley. Un coinvolgimento, quello di Oseghale, parso chiarissimo agli investigatori, che hanno raccolto dei gravi indizi a suo carico nonostante lui continui a negare l'accaduto.

