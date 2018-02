Un mare più sicuro: il nuovo Codice della Nautica in vigore dal 13 febbraio

Il nuovo Codice della Nautica è in Gazzetta Ufficiale ed entrerà quindi in vigore tra 15 giorni, il 13 febbraio prossimo. L’approvazione del nuovo Codice della Nautica è stata frutto del lavoro congiunto del Ministero Infrastrutture e Trasporti, in particolare della Direzione del Trasporto marittimo, delle Capitanerie di porto, del Parlamento e delle Associazioni maggiormente rappresentative del settore accreditate al Mit -Assilea, Assomarinas, Assonat-Confcommercio, Confarca e Ucina Confindustria Nautica - che hanno costituito un coordinamento permanente. Il nuovo testo, spiega Ucina, "affronta tutte le materie e risolve le principali questioni aperte da anni e lo fa in una maniera precisa, avendo introdotto norme che già ben individuano i contenuti dei regolamenti attuativi, che da subito richiederanno molte ore di attività operativa". (continua dopo la foto)

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo Codice della Nautica da diporto, "aggiungiamo un altro importante tassello al grande lavoro svolto dall’Associazione in questi anni per garantire al settore un nuovo rapporto con lo Stato, le Amministrazioni e la politica. Ora abbiamo uno strumento moderno e competitivo che darà ulteriore impulso alla crescita del mercato" commenta con soddisfazione Carla Demaria, Presidente di Ucina Confindustria Nautica.

Ucina ricorda che in occasione dell’Assemblea dei Soci, tenutasi a Roma lo scorso 12 dicembre, il ministro Delrio aveva ricordato il 'ruolo di rappresentanza forte svolto da Ucina, senza la quale questo risultato non sarebbe stato possibile' ed "è altrettanto vero -segnala la presidente Demaria- che le moltissime semplificazioni ottenute non sarebbero mai giunte in porto senza il grandissimo sforzo messo in campo dalla Direzione del Trasporto marittimo, dal Comando generale delle Capitanerie di porto, il supporto legislativo delle Commissioni parlamentari e degli uffici del Ministro". "A tutti coloro che hanno preso parte a questo lavoro -afferma la presidente di Ucina- rinnovo la gratitudine del nostro settore, esprimendo tutto l’apprezzamento per il Direttore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Mauro Coletta, che si è già attivato per un’approvazione in tempi rapidi anche del regolamento di attuazione".

