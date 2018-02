“Dottoressa, si abbassi le mutande”. Questo si è sentito dire Cristiana Sani, una ragazza che aveva deciso di partecipare al concorso di magistratura, perché, come tanti candidati, aspirava a fare il magistrato. A servire lo Stato, ad applicare e fare rispettare la Legge. Il concorso per magistrati è molto difficile come ben noto a tutti, ed è giusto che lo sia. Ma anche discutibile sotto molti punti di vista, ma quest’anno si è toccato il fondo della legalità e del non rispetto per la dignità delle persone che vi partecipano. Evidentemente al Ministero di Giustizia non era bastato il primo “scivolone”, sul tema di diritto amministrativo con una traccia che incredibilmente era già stata proposta nella scuola per magistrati diretta dal consigliere Bellomo, il quale, appena sospeso dal Consiglio di Stato, ha trovato perfino il coraggio di auto-compiacersi pubblicamente che i massimi organi della Giustizia italiana avessero scelto una sentenza di Palazzo Spada da lui scritta come estensore-relatore per valutare l´attitudine professionale nella preparazione degli aspiranti magistrati. Ma quello che sta facendo il giro dei social in queste ore, fa veramente rabbrividire. (Continua dopo la foto)

Il post nella propria bacheca Facebook è quello di una candidata al concorso di magistratura, Cristiana Sani, che lo ha scritto ed anche firmato, mettendoci la faccia e mettendosi in gioco, a questo punto sta rischiando anche un possibile esito sfavorevole della sua prova, perché quanto scritto da Cristiana altro non è che una gravissima denuncia di sistemi applicati che non sono altro che una vera e propria violenza aperta. Le discriminazioni e costrizioni incivili a cui sono state soggette, probabilmente, oltre a Cristiana, anche molte candidate sono inaccettabili. Delle donne umiliate ed offese nella loro femminilità, alle quali, senza tanti giri di parole, è stato addirittura richiesto di abbassarsi le mutande. "La perquisizione richiede di togliersi la maglia, allentare il reggiseno, calarsi i pantaloni. E tirarsi giù le mutande", scrive la giovane. "Dottoressa, avanti! Si cali le mutande. Ancora più giù, faccia quasi per togliersele e si giri. Cos'è? Ha il ciclo, che non se le vuole tirare giù?!". Una "violenza", come la definisce Cristiana, che avrebbe colpito anche altre concorsiste come lei.

"Questo è quello che oggi è successo a me e ad altre mie colleghe. Ed ha solo un nome: VIOLENZA". Immediata la risposta, comparsa sull’edizione romana del quotidiano La Repubblica, che ha riportato la presunta tesi del Ministero: “Fonti ministeriali, però, dicono che la realtà è un’altra: Sani, dopo ripetuti andirivieni dalla sala verso il bagno, che avevano insospettito gli agenti, è stata sì perquisita e le sono stati trovati addosso alcuni bigliettini; per questo è stata espulsa dal concorso”. La Sani tuttavia sostiene di non essere stata espulsa dal concorso e che nella perquisizione non è stato trovato nulla, che non ha mai ricevuto un verbale di espulsione e ha documenti che attestano che abbia portato a termine la prova. La ciliegina sulla torta ce la fornisce il “Dap” (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) che smentisce La Repubblica e mischia ancora le carte in tavola. Cosa è successo quindi davvero?

