Tragico incidente sulla A2. Un 25 enne, Francesco Merola, per cause ancora da accertare ha imboccato contromano l’autostrada schiantandosi contro l’auto guidata da Carmine Moretta 58 anni, noto imprenditore di Battipaglia. Per entrambi non c’è stato niente da fare. Francesco aveva appena finito di festeggiare il suo compleanno. Per uno strano scherzo del destino Moretta ne avrebbe compiuti 60 oggi. L’incidente, su quale indagano gli inquirenti, si è verificato intorno alle 6.30. L'impatto è avvenuto nel tratto salernitano tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in direzione nord. L'Audi A3 guidata da Moretta e la Lancia Y di Merola si sono accartocciate. I passanti hanno lanciato l'allarme ma i medici del 118 giunti sul posto hanno potuto solo accertare il decesso dei due conducenti. In zona è giunta una pattuglia della polizia stradale di Eboli. Gli uomini del comandante Antonio Quaranta hanno ricostruito la dinamica dell'incidente, confermando i sospetti dei soccorritori. Merola aveva imboccato la corsia nord in maniera erronea, procedendo contromano. (Continua dopo la foto)

Le salme dei due deceduti sono state ricomposte e trasferite all'obitorio dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Il pm che indaga sull'incidente mortale ha disposto per questa mattina l'esame esterno sulle salme. Il medico legale Giovanni Zotti redigerà una relazione per la Procura di Salerno che dovrà poi decidere se procedere con l'autopsia o se liberare le salme.

Un nuovo terribile incidente che arriva a meno di 48 ore da quello della A26, nel tratto tra Masone e Genova Voltri in direzione sud, dove ha perso la vita un 19enne. Due mezzi pesanti si erano scontrati, provocando un maxi tamponamento a catena nel quale erano rimaste coinvolte una quindicina di auto. (Continua dopo le foto)





Il giovane, dalle prime ricostruzioni, stava viaggiando a bordo della sua auto insieme ad altre due persone, rimaste ferite in modo grave. In tutto sono 25 i feriti nell'incidente, tra i quali tre bambini portati in codice giallo all'ospedale Gaslini di Genova. Quattro persone erano state trasferite all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, tre in giallo. Altre quattro erano state soccorse e trasportate all'ospedale Galliera di Genova, uno in codice rosso, uno in codice giallo e due in codice verdi. Sette persone sono state portate invece al Villa Scassi di Genova tutte in codice giallo, e quattro all'ospedale di Voltri, una in codice giallo e tre in verde.

