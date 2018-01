Una giornata in compagnia degli amici, apparentemente serena e spensierata. Che è poi improvvisamente deflagrata in un dramma senza fine, un orrore talmente assurdo da aver sconvolto una comunità intera e distrutto una famiglia. Tutto è successo nella sede degli scout sullo Stradone Misa, a Senigallia. Un ragazzino di 14 anni, dopo aver svolto regolarmente le attività di gruppo, si è infatti appartato, senza che nessuno si accorgesse della sua momentanea sparizione, e si è impiccato, togliendosi la vita. Inutili i soccorsi degli operatori del 118, subito accorsi sul posto e che hanno tentato a lungo di salvarlo, purtroppo senza però riuscirci. Il giovane si era recato in una stanza del piano superiore dell'edificio, mentre gli altri tornavano a casa. Non vedendolo rientrare, i genitori hanno dato l'allarme facendo scattare le ricerche che hanno portato alla drammatica scoperta. Il caso ha avuto subito grande riscontro sulle testate di tutta Italia, rilanciato sui social dagli utenti sconvolti per l'accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)

Una volta saputo l'accaduto, i genitori del ragazzo hanno avuto un malore e sono stati trasportati in ospedale. Distrutti i compagni del giovane, che hanno reagito male alla presenza dei giornalisti che cercavano di ricostruire la vicenda. Non sono al momento chiari i motivi che avrebbero spinto il boy scout a compiere questo gesto estremo, che ha gettato nello sconforto l'intera comunità locale. Soltanto le indagini che saranno svolte nelle prossime ore potranno fornire maggiori informazioni al riguardo. (Continua a leggere dopo le foto)

Sul posto anche le autorità locali, anche loro sconvolte per la vicenda. "Terribile, è davvero terribile" sono state le uniche parole del vicesindaco. Al riguardo il Consigliere Perini, membro della CNGEI: "Una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti. Non c’è altro da dire. Una tragedia improvvisa ed inimmaginabile ha colpito la famiglia del CNGEI. È doveroso rispettare in silenzio questo enorme dolore che ancora fatichiamo a comprendere. Abbracciamo la famiglia".

