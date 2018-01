"E lei sarebbe il medico? Come non detto, me ne vado". Quando se lo è visto presentare davanti con il camice bianco, la signora si è alzata e ha rifiutato di sottoporsi ai controlli. Il motivo? Il colore della pelle del dottore, nera. Poco importa che Andi Nganso, 30 anni, nato in Camerun e da 12 anni in Italia, avesse ovviamente tutte le carte in regola per esercitare la sua professione. "Non mi faccio visitare da un negro" ha sentenziato una paziente che si era presentata nell'ambulatorio della guardia medica di Cantù. A riportare l'incredibile notizia è Anna Campaniello sulle pagine del Corriere della Sera. Lui, dall'altra parte, ha trovato il modo per non reagire in maniera impulsiva dando piuttosto sfogo alla sua ironia. "Ti ringrazio. Ho un quarto d'ora per bere un caffè" ha scritto infatti su Facebook. Poi, però, sono emerse rabbia e amarezza. "Sono medico da due anni e capita di rendermi conto che i pazienti sono sorpresi e magari un po' incerti davanti a un medico nero, ma una reazione tanto violenta non mi era mai capitata prima" ha infatti detto Andi Nganso. Partito dal Camerun per studiare Economia in Italia, l'uomo aveva sempre sognato di diventare dottore. "Il mondo della finanza e del management mi è sempre piaciuto — racconta — Ma il mio vero sogno era diventare medico. Sono venuto in Italia per studiare Economia, ma ho abbandonato gli studi prima della laurea e mi sono iscritto a medicina". (Continua a leggere dopo la foto)

Il 30enne africano ha lavorato come sostituto dei medici di base in diversi ambulatori, ma anche al centro di accoglienza di Bresso e pure in quello di Lampedusa. Da un anno è in servizio alla guardia medica di Cantù. "In diversi casi mi sono trovato davanti persone che non sono riuscite a nascondere la sorpresa e magari anche il loro disappunto. Una volta un bimba mi ha fatto notare con stupore che ero gentile mentre i suoi genitori le dicevano di non parlare con gli uomini neri. In altri casi, con una scusa qualcuno ha lasciato l'ambulatorio. Non me la prendo. Questa volta però la reazione della paziente mi ha spiazzato. Non mi ha neppure detto quale fosse il suo problema di salute".

"Negli anni - conclude Andi, che vive a Sesto San Giovanni - l'atteggiamento delle persone è un po' cambiato, generalmente in meglio. Sono aumentati notevolmente i laureati stranieri e gli immigrati che svolgono professioni altamente qualificate. Credo che per i più sia diventato normale. Ma i comportamenti cambiano molto in funzione al clima politico e questo lo avverto chiaramente. Da un po' di tempo il clima è diventato davvero pesante. È innegabile. Credo che certi comportamenti siano magari sintomo di un malessere sociale, d'accordo, ma questo deve essere governato e non fomentato alimentando la discriminazione e accendendo gli animi".

