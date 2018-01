Per molti sarà lui il nuovo presidente del consiglio. Luigi Di Maio per i seguaci, Giggino o webmaster per i detrattori. Il suo movimento cinque stelle, orfano di Beppe Grillo, veleggia intorno al 27% e le possibilità di vederlo a Palazzo Chigi non sono poi tanto remote. In attesa di cambiare poltrona per ora Di Maio si accontenta di cambiare fidanzata, che detto così non sarà il massimo dell’eleganza ma che rende bene il senso. Dopo la rottura con Silvia Virgulti lo scorso novembre, Di Maio non era stato più pizzicato con nessuna fino a pochi giorni fa quando sono venute a galla alcune indiscrezioni sul nuovo flirt: si parlava di una giovane grillina siciliana ed eccola qua. Si chiama Giovanna Melodia, vicepresidente del consiglio comunale di Alcamo, roccaforte pentastellata sull'isola. Trentenne, avvocato, biondissima - riferisce Il Giorno -, avrebbe conosciuto Di Maio la scorsa estate, all'inizio della campagna elettorale per le regionali. Insomma un bel colpo prima di centrare il bersaglio grosso. Intanto la campagna elettorale prosegue senza esclusione di colpi. Nelle settimane scorse Silvio Berlusconi aveva tuonato contro Di Maio. (Continua dopo la foto)

"Devi trovarti un lavoro, per un periodo nemmeno troppo breve, e soltanto poi potrai proporti come governatore del Paese". L'ex premier aveva poi sottolineato come l'obiettivo elettorale sia "vincere, naturalmente. Con Fi puntiamo al 30%; ci arriveremo recuperando coloro che votavano già per noi e che sono quegli elettori moderati che, disgustati e delusi da questa politica e da questi politici, si sono rassegnati e non vanno più a votare. Credo che ce la faremo, spiegando che il loro interesse sarà quello di non consentire una vittoria dei Cinque Stelle."Il Paese -ha aggiunto- è a un bivio: da un lato la nostra esperienza, concretezza, pragmatismo; dall'altro, i Cinque Stelle che sono dei dilettanti.

[caption id="attachment_253521" align="alignnone" width="800"] Foto Fabio Cimaglia / LaPresse

Roma 25-05-2015

Politica

Luigi Di Maio ospite di Porta a Porta

Nella foto Luigi Di Maio

Photo Fabio Cimaglia / LaPresse

Rome 25-05-2015

Politic

Luigi Di Maio host at Porta a Porta

In the photo Luigi Di Maio[/caption]





L'87% dei loro rappresentanti non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi, non ha mai lavorato, non ha mai realizzato nulla, non ha alcuna esperienza concreta di quello di cui si parla". "Sono diventati loro -ha proseguito l'ex premier- i veri professionisti della politica, perché per loro l'unico mestiere, l'unico mezzo di sostentamento è ciò che guadagnano in Parlamento. Noi abbiamo un progetto per far ripartire l'Italia, mentre il loro massacrerebbe di tasse la nostra economia, e il ceto medio che loro invidiano, bloccherebbero le infrastrutture, accentuerebbero l'incubo giustizialista contro la libertà di tutti gli italiani e isolerebbe il nostro Paese in Europa e nel mondo".

