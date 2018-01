Una notizia che non potrà che fare felici i fan di Barbara Tabita, attrice diventata nota per avere partecipato alla fortunata e famosissima serie tv I Cesaroni, e che ora ha annunciato al settimo cielo di essere in dolce attesa. Una vera e propria sorpresa considerando che di recente la donna aveva vissuto dei momenti davvero terribili, un incubo a occhi aperti iniziato quando a causa di un'ischemia celebrale aveva addirittura rischiato di morire. Giorni drammatici che per fortuna ora appartengono al passato, , come racconta lei stessa in un'intervista rilasciata al settimanale Spy: "Ho avuto problemi gravissimi di salute, due anni fa sono stata colpita da una ischemia cerebrale e ho rischiato di morire, ma non mi sono mai arresa. A 42 anni è quasi un miracolo, quasi non ci speravo più. Sarà una bimba e si chiamerà Beatrice. Vorrei allattare Beatrice, ma vedremo se sarà possibile. Io non avevo mai immaginato di avere un figlio, quindi parto davvero da zero. E faccio da sola. I miei sono a Siracusa, non sono mai stata una mammona. Non mi piace nemmeno avere troppa gente attorno". Un lietissimo annuncio che ha fatto subito il giro dei social italiani. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando Barbara era stata colpita dal malore, era il 2016. La donna aveva rischiato di morire e aveva avuto molta paura in quelle terribili giornate che sembravano non passare davvero mai. A rivelarlo era stata lei stessa , parlando con il settimanale Oggi a quasi un anno da quel momento: "Passavo da un mestiere all'altro, correvo come una matta, non mi fermavo mai. Poi, un bel giorno, il cervello mi ha detto basta: 'basta ti blocco io'. Si è proprio spento". Ad aiutarla un amico che la trasportò immediatamente in ospedale: "Stavo ripassando la contabilità della mia azienda e a un certo punto ho cominciato a confondere i mesi. Quando ho sentito i formicoli alla mano, ho sentito che mi sarebbe venuto un colpo: a 20 anni avevo già avuto un'ischemia cerebrale". (Continua a leggere dopo le foto)

"Quando ho cominciato a vedere tutto appannato - prosegue l'attrice nella sua ricostruzione - mi sono vestita, ho preparato la valigia per l'ospedale e chiamato il mio migliore amico: 'Antonio vieni, sto per morire'. Per guadagnare tempo, mi sono fatta trovare giù, davanti al portone. In clinica mi hanno salvato la pelle. La colpa dei miei tia (ischemia cerebrale transitoria) è di un genotipo malato. Fatico un po' coi numeri. E ora riesco a concepire solo un pensiero per volta".

