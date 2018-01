Sale a quattro il bilancio delle vittime del deragliamento del Trenord che da Cremona viaggiava in direzione Milano. Una tragedia sulla quale sono al lavoro gli inquirenti per chiarire cause ed eventuali responsabilità. Continua a lavorare a pieno regime la macchina dei soccorsi mentre arrivano le prime testimonianze:"Ci sembrava che ci fossero dei sassi sotto il treno e poi il convoglio si è fermato. Ci hanno fatto scendere e i soccorsi sono arrivati mezz'ora dopo". E' il racconto di un testimone oculare, Maurizio Lanzani, collaboratore di Rtl 102.5 che viaggiava da Cremona verso Lambrate sul treno deragliato vicino Pioltello. "Due carrozze si sono semisquarciate. Una scena agghiacciante e ho avuto fortuna a prendere un altro vagone che non è deragliato. I soccorsi sono arrivati un po' in ritardo, anche perché il treno si è fermato sulla linea ferrata fuori stazione e il luogo è difficilmente raggiungibile". Difficile come calmare due genitori che a Seggiano di Pioltello attendono di avere notizie della figlia, che viaggiava sul treno deragliato. (Continua dopo la foto)

«Ho sentito mia figlia al telefono poco prima. 'Mamma aiuto, il treno sta uscendo dai binari!'. Poi il silenzio. Non mi ha detto più niente, e ora non risponde più al telefono. La persona che viaggiava con lei è uscita. Lei no.». Intanto sul web è monta la rabbia: "Enorme e inammissibile disastro", "Siamo nel 2018 non dovrebbero capitare tragedie del genere", "Il treno dovrebbe essere il mezzo che ti porta alla meta, non alla morte". "Vergognatevi. E chi gestisce la vostra 'comunicazione' dovrebbe farlo ancor di più", "Sempre più disastrosi!!!", "Ma non vi #vergognate? Rispetto per chi era su quel #treno", si legge tra le numerose critiche al tweet.





E ancora, "Complimenti per aver definito 'inconveniente tecnico' un deragliamento con morti e feriti", scrive indignato un utente, "Si scrive 'deragliamento'. davvero pensate che l' uso di termini volti a minimizzare le cose possa salvaguardare la vostra reputazione? Siete patetici", sentenzia un altro. C'è chi ironizza sulla questione suggerendo al team di Trenord di "scusarsi per il disagio", chi lamenta la mancanza di "provvedimenti" per evitare "che accadano delle tragedie" del genere, chi si domanda come possa "accadere ancora tutto questo nel 2018" ricordando lo scontro frontale tra due treni avvenuto nel luglio 2016 in Puglia e chi, infine, ci va giù pesante: "Vergognatevi. Siete degli assassini! Noi non dimenticheremo le persone che abbiamo perso sui vostri 'treni'".

