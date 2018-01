Proseguono senza sosta i soccorsi dopo l’incidente ferroviario alle porte di Milano. In attesa di capire l’esatta dinamica dell’accaduto, Trenord finisce nella bufera. Colpa di una pessima gestione della comunicazione nei minuti immediatamente successivi all’incidente con la noto ufficiale che parlava di "inconveniente tecnico" e di "inconveniente di servizio" invece che di deragliamento. Molti pendolari non hanno gradito, per usare un eufemismo, la decisione di non specificare chiaramente che si è trattato di un incidente così grave costato diverse vite umane. Intanto arrivano le prime dichiarazioni dei sopravvissuti:"Ci sembrava che ci fossero dei sassi sotto il treno e poi il convoglio si è fermato. Ci hanno fatto scendere e i soccorsi sono arrivati mezz'ora dopo". E' il racconto di un testimone oculare, Maurizio Lanzani, collaboratore di Rtl 102.5 che viaggiava da Cremona verso Lambrate sul treno deragliato vicino Pioltello.

"Due carrozze si sono semisquarciate. Una scena agghiacciante e ho avuto fortuna a prendere un altro vagone che non è deragliato. (Continua dopo la foto)

I soccorsi sono arrivati un po' in ritardo, anche perché il treno si è fermato sulla linea ferrata fuori stazione e il luogo è difficilmente raggiungibile". L’incidente si è verificato intorno alle 7 tra Segrate e Pioltello, in provincia di Milano, che ha coinvolto intorno alle 7 un treno della Trenord. I morti accertati sono 3. Sono 10 i feriti in codice rosso e 100 invece quelle trasportate in ospedale per lo choc o per lievi contusioni. Sul posto del deragliamento del convoglio partito da Cremona e diretto a Lambrate ci sono Vigili del Fuoco, carabinieri, polizia e soccorritori."Abbiamo individuato un cedimento tra vagoni, ma gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire quanto accaduto".





Così il questore di Milano, Marcello Cardona, parlando dal luogo dell'incidente alle porte del capoluogo lombardo.Intanto la procura di Milano ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di disastro ferroviario colposo per il deragliamento del treno regionale pieno di pendolari. Sul posto continua il via vai di ambulanze e mezzi delle forze dell’ordine che stanno cercando di fare tutto il possibile per far tornare la situazione lentamente alla normalità. Scene di panico si sono viste all’arrivo dei soccorritori con molti passeggeri incastrati tra le lamiere.

