Una notizia agghiacciante arriva dal casertano, dove un uomo, Davide Mango, classe 1970, armato di fucile si è chiuso nel proprio appartamento a Bellona (via Cafaro) e ha cominciato a sparare dal balcone sulla folla in preda al panico. Terrore nelle strade circostanti e negli appartamenti vicini. Sul posto sono giunti circa 20 carabinieri, polizia e alcuni negoziatori. L'uomo ha gridato di aver ucciso la moglie e ha cominciato a sparare all'impazzata. La figlia di 14 anni è riuscita a scappare e ha gridato disperata: "Mamma è a terra per le scale". Cinque persone, tra le quali un carabiniere, sono rimaste ferite in maniera lieve. Nessuno è in pericolo di vita. Tra i feriti anche il luogotenente Crescenzo Iannarelli, comandante della stazione dei carabinieri di Vitulazio, che è stato raggiunto da un pallino al labbro. Al momento non si hanno notizie certe sul movente e sulle eventuali vittime del gesto folle. (Continua a leggere dopo la foto)

Carabinieri e poliziotti schierati e strade vuote a Bellona, nel Casertano, dopo che un 48enne ha scatenato un vero e proprio far west, quando si è affacciato al balcone e ha iniziato a sparare verso la strada con un fucile, ferendo almeno 5 persone. Davide Mango, una guardia giurata, si è barricato nell'appartamento, tra Vitulazio e Bellona, e sta trattando con i militari la resa. L'uomo mentre sparava continuava a gridare di aver ucciso la moglie. Il comandante dei carabinieri e una donna sono stati ricoverati in ospedale. I militari non hanno ancora accertato se il Mango abbia realmente ucciso la moglie perché non sono riusciti ancora ad entrare nell'appartamento. (Continua a leggere dopo le foto)

La zona è stata chiusa al trafffico e sul posto ci sono alcune decine di carabinieri, tra cui alcuni cecchini posizionati sui tetti degli edifici circostanti, pronti a sparare. "C'è tuo figlio che ti aspetta nell'ambulanza. Vieni. Hai due pistole e due fucili e noi non possiamo venire da te". Con queste parole un ufficiale del reparto operativo dei carabinieri di Caserta sta cercando di negoziare con il 40enne barricato. Il gruppo dei carabinieri del reparto operativo che sta negoziando è al riparo dietro ad un muretto per evitare i proiettili nel caso l'uomo ricominciasse a sparare.

Ti potrebbe interessare anche: Paura a Roma, sparatoria nei pressi della stazione Termini. Un uomo ricoverato in ospedale. Gli sviluppi