Voleva prendere il treno salendo a bordo dal finestrino ma per lui finisce male: cade sui binari e viene travolto dalla carrozza. Trasportato in ospedale, vano ogni tentativo di provare a salvargli le gambe. Vittima di questo sciagurato incidente, un 35enne di orgine nordifricana. È successo ieri pomeriggio, poco dopo le 18.30 nella stazione di Carate Brianza (Monza). Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato di arrampicarsi sul convoglio proveniente da Milano Porta Garibaldi e diretto a Bergamo, nonostante fosse in partenza. Dopo essere caduto sui binari, il macchinista non si sarebbe accorto di quanto stava accadendo, è rimasto schiacciato sulle rotaie dal ginocchio in giù. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sull’accaduto indaga la Polfer. Sull'accaduto indaga la Polfer che sta anche accertando se il giovane abbia tentato un tragico gioco più volte segnalato dai capitreno in stazione a Carnate. Questa follia sarebbe infatti stata tentata da altri giovani, alcuni dei quali anche minorenni. Questa volta l'uomo, dopo averci tentato senza successo per una volta. (Continua dopo la foto)

Al secondo tentativo con il secondo treno in transito avrebbe perso l’appiglio. L'incidente, inevitabilmente, ha mandato in tilt la circolazione dei treni. I convogli - segnala Rfi - sono fermi sulle linee Milano-Lecco-Bergamo. Trenord ha informato sul proprio sito che i treni non viaggiano sulle direttrici Tirano-Milano, Bergamo-Milano e Lecco-Milano. La stazione di Carate – Brianza è stata recentemente al centro delle polemiche. “Svoltare sulla via “alla stazione Carate-Calò” significa immergersi nel silenzio e nel buio – si legge su un sito brianzolo - Nel piccolo parcheggio che fiancheggia l’edificio della stazione torna la luce, che lambisce anche la corta banchina sulla parte frontale della stazione.





La cui facciata è ricoperta di graffiti e scritte, espressioni di vandalismo che fanno solo da ingresso agli ulteriori (e ben più gravi) atti di vandalismo rintracciabili all’interno dell’edificio. A quest’ultimo si accede da una porta scassinata: tutte le altre sono chiuse con lucchetti, compresa quella della sala d’attesa, unico ambiente illuminato dove campeggia anche uno schermo con gli orari dei treni. Le sale al piano terra sono un’esplosione di oggetti tirati fuori da armadi o qui abbandonati, estintori tolti dalla loro sede, vetri frantumati. «Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di disagio rispetto a questa stazione, che viene usata regolarmente perché ci passano treni, nelle ore di punta, ogni 30 minuti - spiega Maurizio Schena, ex assessore al bilancio della Lega Nord e tuttora membro del direttivo del Carroccio locale - Ma con il calare del sole, soprattutto le donne potrebbero sentirsi fortemente insicure a scendere qui». Una terra di nessuno da recuperare quanto prima.

