Una delle vicende più spinose del mondo dello spettacolo italiano nel corso degli ultimi mesi, un caso finito su tutti i giornali e che ha fatto discutere non poco per le sue modalità e i tanti retroscena emersi. Di sicuro, non un fulmine a ciel sereno però. Perché tra Flavio Briatore e la sua Elisabetta Gregoraci c'era da tempo aria di tempesta, al punto che la rottura era stata anticipata più volte dagli esperti di gossip. Fino a quando non è arrivata la conferma ufficiale. L'amore per il figlio Nathan Falco ha tenuto insieme i due per un po', ma alla fine la decisione è stata comunque inevitabile. Di colpo, infatti, tutto è esploso e sono venute fuori anche le cause della separazione avvenuta dopo 10 anni d'amore. Una scelta presa dopo diversi mesi di crisi, un periodo buio che la coppia ha vissuto nel riserbo assoluto, cercando di preservare la privacy del loro bambino. Il perché di tutto questo? Secondo le indiscrezioni, la classica goccia che fa traboccare il vaso erano stati dei messaggi di Briatore, alquanto compromettenti, inviati a una sua collaboratrice. Accuse che gli amici di Briatore avevano rispedito al mittente, sostenendo che anche la fedeltà della Gregoraci non fosse proprio a prova di bomba. (Continua a leggere dopo la foto)

Difficile capire come sono andate davvero le cose fra i due, che nell'ultimo periodo vivevano di fatto già da separati in casa e che alla fine hanno optato per una separazione consensuale, risparmiandosi a vicenda pesanti strascichi e risparmiandoli anche a Nathan. Ora, però, ecco comparire in rete una foto pubblicata dalla stessa Elisabetta che sta scatenando qualche perplessità tra gli utenti. Il motivo? Sta tutto nello scatto apparso su Instagram e sulla frase scelta per accompagnare quell'istantanea, che ha suscitato più di un sospetto nei fan che si sono trovati di fronte l'immagine. Ecco, infatti, una Gregoraci finalmente sorridente e apparentemente divertita, rilassata, con un cappellino in testa e gli occhiali da sole in viso. (Continua a leggere dopo le foto)

Collant neri, stivali, gonna decisamente accattivante. Elisabetta non ha rinunciato alla sua sensualità pur in un momento di svago e risate. Poi il messaggio comparso a commento di tutto: "Un bacio a voi...". Ecco, voi. Quel voi che potrebbe essere un semplice saluto ai fan. Ma che tanti, invece, interpretano come una dedica ai suoi affetti più cari, Briatore e il figlio. Che si stia tentando un riavvicinamento nella coppia (scoppiata) più famosa degli ultimi mesi? Presto per dirlo. In molti però si chiedono come avrà reagito Mr. Bilionaire di fronte all'immagine della bella showgirl, apparsa decisamente in forma, solare e molto, molto bella.

“300mila al mese e due ville da sogno”. È questo il divorzio dell’anno. Altro che Briatore e Gregoraci, quest’altro matrimonio finisce a tanti zeri. “L’ho dovuto lasciare, l’ha fatta troppo grossa…”