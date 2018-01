Per ben due volte il grande giorno sembrava finalmente arrivato, quello in cui amici e parenti aspettano in chiesa emozionati in attesa di vedere lui e lei salire gli scalini dell'altare. E per ben due volte tutto si era risolto in un nulla di fatto, con un passo indietro del promesso sposo il giorno prima della fatidica data, quando tutto era già pronto. Lei, costretta a fare i conti con un duplice imbarazzo per i ripensamenti del futuro consorte, alla fine aveva iniziato a sospettare che ci fosse qualcosa di più della semplice paura dietro quel comportamento apparentemente irrazionale. E così alla fine ha scoperto la verità: quell'uomo che aveva avuto accanto per tutto quel tempo e che amava da morire aveva già un matrimonio alle spalle, con tanto di bambine in tenera età nate da quell'unione. Due, per la precisione. Smascherato, lui ha perso la testa, dando luogo a una vera e propria persecuzione nei confronti dell'ex compagna che lo aveva nel frattempo messo alla porta. Molestie, pedinamenti, minacce, messaggi continui. Percosse, nei casi peggiori. Un caso assurdo andato in scena a Roma, raccontato dalle pagine del Messaggero, che sta volgendo soltanto ora al termine. Dopo un iter giudiziario lungo e insolitamente complesso, su questa incredibile vicenda si è tenuta l'udienza preliminare. (Continua a leggere dopo la foto)

Il Gup, accogliendo la richiesta del pm, ha rinviato a processo l'uomo il prossimo 8 maggio. Due le accuse di cui dovrà rispondere: stalking e truffa. La vicenda nasce al culmine di tre anni di relazione sentimentale nella quale i due, per diversi giorni a settimana, hanno convissuto a Roma. La donna, una 41enne nativa in provincia, difesa dall'avvocato Alessandro Piccinini, non si è insospettita del fatto che lui, un 46enne aquilano, G.D.M., evitasse ogni tipo di contatto con la sua famiglia di origine. E così, di comune accordo, si era arrivati a stabilire una prima data delle nozze, nel giugno del 2013, a Roma. Lui si era però tirato indietro all'ultimo, dicendo di non avere soldi in quel momento per affrontare le spese. (Continua a leggere dopo le foto)

Così il tutto era stato rinviato di tre mesi. Ma anche in questo caso il 46enne, poche ore prima, era sostanzialmente scappato. A quel punto l'ulteriore, amara, scoperta: G.D.M. era in realtà sposato regolarmente e convivente, con due figli piccoli. La chiusura dei rapporti ha provocato la reazione dell'uomo, che ha iniziato a tempestare l'ex compagna di messaggi telefonici. Ai quali si sono aggiunti due episodi: un incontro in un parcheggio, nel quale lui ha minacciato il suicidio, e uno su un bus, condito da strattoni e percosse. Il giudice, almeno in questa fase preliminare, ha ritenuto sussistenti le accuse sia per lo stalking che per la truffa. Ovviamente accuse che sono tutte da dimostrare nel corso del processo che comincerà a maggio.

