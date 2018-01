Un gravissimo incidente sul lavoro che purtroppo ha causato anche delle vittime quello accaduto a Milano, in via Rho (nella zona Greco), all'interno dell'azienda Lamina che si occupa della produzione di acciaio e titanio. Tre operai sono infatti morti poco dopo essere arrivati negli ospedali di Monza e al Sacco di Milano. In tutto i lavoratori coinvolti sono sei, uno dei quali si trova attualmente in condizioni disperate: sono tutti ricoverati al San Raffaele, dove sono arrivati in arresto cardiocircolatorio. Non hanno mai ripreso conoscenza e sono stati collegati, in un disperato tentativo da parte dei medici, all'Ecmo, il macchinario per la circolazione extracorporea. Altri due feriti sono in condizioni meno serie alla clinica Santa Rita. I sei uomini sono stati trovati svenuti: stando alle prime ricostruzioni stavano ripulendo un forno interrato e potrebbero aver respirato vapori tossici. Le persone coinvolte sono tutti impiegati della ditta. Sul posto sono state inviate diverse ambulanze, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale, con gli agenti impegnati nel tentativo di ricostruire le dinamiche dell'accaduto per fare chiarezza sulla terribile vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbero rimasti intossicati dai gas durante le operazioni di pulizia del forno che si trova a circa due metri di profondità. Sul tipo di sostanza tossica stanno facendo accertamenti i vigili del fuoco del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico). A testimonianza della pericolosità dell'accaduto, anche un capo squadra dei pompieri, tra i primi arrivati sul posto per le operazioni di soccorso, è rimasto lievemente intossicato ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale per ulteriori accertamenti. La Lamina è specializzata da decenni nella produzione per laminazione a freddo di nastri di alta precisione in acciaio e titanio. (Continua a leggere dopo le foto)

"Due operai sono entrati e non uscivano - ha raccontato un collega fuori dalla fabbrica - e a quel punto altri due sono scesi per vedere che cosa stava succedendo". Tanti i messaggi subito apparsi in rete per mostrare solidarietà ai feriti e alle famiglie delle vittime di questa assurda tragedia. Tra quelli comparsi sui social italiani in queste ore ci sono anche le parole dell'attuale premier Paolo Gentiloni che su Twitter scrive: "Terribile l'incidente sul lavoro di Milano. Un pensiero commosso alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie".

