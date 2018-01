La situazione è sempre più grave e sta assumendo contorni drammatici: parliamo dell'utilizzo di armi in Italia e della facilità con la quale si arrivano anche ad uccidere altre persone per motivi stupidi. L'ultimo drammatico episodio è avvenuto a Crotone: un diciottenne, Giuseppe Parretta, è stato ucciso nel pomeriggio a colpi di pistola. L'omicidio è avvenuto in via Ducarne, nel centro storico della città. Secondo le prime notizie il delitto sarebbe da ricondurre alla sfera privata. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Il presunto autore del delitto, il 57enne Salvatore Gerace, è già stato fermato. Era già noto alle forze dell'ordine. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite sulla cui origine sono in corso accertamenti da parte della squadra mobile. Giuseppe Parretta, il 18enne ucciso a Crotone, era figlio della presidente di un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza contro le donne ed il delitto è stato commesso all'interno della sede della stessa associazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Il giovane, secondo i primi accertamenti, è stato colpito da almeno tre proiettili al torace. Parretta era il figlio di Katia Villirillo, la presidente dell'associazione "Libere donne" che da anni contrasta la violenza sulle donne. All'origine del delitto, comunque, secondo le prime informazioni, vi sarebbero stati contrasti di vicinato con l'omicida, Salvatore Gerace, che abita nella zona. L'uomo, dopo il delitto, sarebbe rimasto sul posto in attesa della polizia, consegnandosi poi agli agenti.

Da quanto finora appreso, ovviamente ancora tutto da confermare da parte degli investigatori, il 18enne, mentre si trovava nella sede dell’associazione, si sarebbe frapposto tra una ragazza e il 56enne, con quest’ultimo che gli avrebbe dapprima sparato dei colpi alle gambe e poi un altro o altri fatali al petto. Una fine davvero tragica e che nessuno poteva mai immaginare.

