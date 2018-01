Sanremo 2018, dopo la conferenza stampa di presentazioni di ieri adesso arriva la notizia sui compensi dei conduttori. 600 mila euro a Claudio Baglioni, 400 mila a Michelle Hunziker e 300mila a Pierfrancesco Favino. Cifre importanti, è vero, specialmente se si considera che complessivamente ai conduttori è destinata una quota doppia rispetto allo scorso anno, ma irrisorie poiché finora la raccolta pubblicitaria ha già raggiunto incassi per 25 milioni di euro. Lo riporta il Corriere della Sera. Cifre comunque minori a quelli incassate per esempio da Paolo Bonolis nel 2009 e da Giorgio Panariello nel 2006, che incassarono un milione di euro e Carlo Conti che nel 2017 incassò 650mila euro. Ieri intanto, nella sala stampa del Teatro del Casinò di Sanremo, Claudio Baglioni ha preso la parola prima di introdurre gli altri ospiti. "Quello che vogliamo portare è l'inventiva". Il direttore artistico e prossimo conduttore, nelle vesti di un imbianchino, scrive '68', il numero dell'edizione di quest'anno. Poi è il momento degli altri conduttori: la prima ad entrare è una raggiante Michelle Hunziker. (Continua dopo la foto)

La conduttrice di origini svizzere ha spiegato: "Sono gasatissima per quest'avventura". Dopo la Hunziker è stato il turno di un divertente Pierfrancesco Favino. "Vorremmo portare innovazione ad un Festival storico e glorioso che però ha bisogno del rinnovamento: voglio credere che questa rivoluzione sia possibile", ha dichiarato Claudio Baglioni. La prima serata sarà dedicata interamente ai venti 'Campioni', mentre la seconda e la terza saranno divise con le 'Nuove proposte'. Tornano nella quarta serata, al posto delle cover, i duetti e gli ospiti dei concorrenti in gara, mentre nella sera "Abbiamo invitato grandi artisti stranieri noti in tutto il mondo ma vogliamo che questo torni ad essere il vero Festival della canzone italiana. (Continua dopo le foto)





Per questo abbiamo imposto una regola: non sarà una passerella televisiva, ma un vero omaggio a brani celebri della musica del nostro paese. Sanremo ha già di per sé una dimensione internazionale". Massima discrezione sui possibili ospiti di Sanremo 2018. Nessuno ha voluto confermare le indiscrezioni delle ultime settimane che vorrebbero, sul palco dell'Ariston, cantanti italiani e internazionali come Laura Pausini, Liam Gallagher, 30 Seconds to Mars e Milva, per un tributo ad un'icona della musica italiana.ta finale i venti 'Campioni' si affronteranno prima della scrematura che porterà ai tre finalisti assoluti.

