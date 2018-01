Il 4 novembre scorso la scoperta choc nelle campagne di Alice Castello: un mucchietto di ossa rinchiusi in una valigia. Quei resti, si è poi scoperto, appartenevano a una donna di Tronzano, Vercelli, sparita da oltre un anno: Franca Musso, che aveva 54 anni. La scomparsa era stata denunciata dai familiari il 16 ottobre 2016 ma da allora, di lei, non ci sono state più notizie né tracce. La salma è stata identificata dal medico legale, Cristina Cattaneo ma in realtà gli inquirenti sono venuti a capo soltanto di una prima parte di questo mistero: che è successo a Franca? Chi l'ha uccisa per poi rinchiuderne il cadavere dentro una valigia? La donna, che viveva da sola nel piccolo comune della bassa Vercellese e non lavorava, era sparita letteralmente nel nulla. Le operazioni di ricerche, avviate immediatamente, non hanno dato alcun risultato e ora proseguono gli accertamenti scientifici da parte del Ris di Parma e della anatomopatologa Cristina Cattaneo, la stessa del caso di Yara Gambirasio, Stefano Cucchi ed Elisa Claps. (Continua dopo la foto)

Per lungo tempo per il presunto omicidio di Franca Musso è finito l'ex compagno in cima alla lista dei sospettati. Si erano separati e il loro era stato un rapporto burrascoso. Eppure gli inquirenti, che dallo scorso 23 dicembre scavano senza sosta nella vita privata della 54enne, non escludono che possa essere stata una conoscenza occasionale a ridurla così. Da quando era tornata single, infatti, la casalinga di Tronzano si trovava in serie difficoltà economiche. Da quasi 20 anni viveva in un casolare chiamato Cascina Carandola, che si trova a pochi minuti dal punto in cui il suo corpo è stato trovato rannicchiato in una valigia. Viveva sola con i suoi cani e, praticamente disoccupata, si manteneva con lavori saltuari che spesso non le permettevano neanche di pagare le bollette. (Continua dopo le foto)

Sono pochissimi, ancora, gli elementi in possesso degli investigatori, che sono riusciti tuttavia a identificare la vittima solo in seguito all'autopsia sul corpo trovato il 4 novembre scorso. La anatomopatologa Cristina Cattaneo è risalita alla sua identità grazie a una protesi vertebrale, mentre resta ancora ignota la causa del decesso a causa dell'avanzato stato di decomposizione dei resti. Al momento le indagini condotte dal sostituto procuratore Francesco Alvino riguardano i reati di abbandono e occultamento di cadavere a carico di ignoti. La scomparsa di Franca era stata denunciata nell'ottobre del 2016, ma la morte potrebbe risalire a diverso tempo prima, visto che non rispondeva più nemmeno alle telefonate dei suoi. La svolta del giallo, però, potrebbe arrivare con l'esame del borsone, sul quale potrebbero essere rinvenute tracce di dna.

