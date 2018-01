Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Addio a Andrea Fabbri, presidente del cda della holding del Gruppo Fabbri, l'azienda bolognese celebre per la produzione di amarena e altri tipi di sciroppi e marmellate. La notizia è stata resa nota dall'ufficio stampa dell'azienda: Fabbri, morto due giorni fa, aveva 67 anni ed era malato, ma fino alla settimana scorsa non aveva rinunciato agli impegni lavorativi. Sposato con Beatrice, padre di Stefania e Camilla, nonno di due nipotini, era nato a Bologna il 5 luglio 1950. Il suo impegno in Fabbri, iniziato da giovanissimo dopo la laurea in legge conseguita a 23 anni, è proseguito ininterrottamente per 44 anni fino a diventare il massimo riferimento del gruppo alimentare della famiglia, che svolge le proprie attività con società filiali nei 5 continenti, incarico che ha ricoperto con impegno fino a pochi giorni fa. La Fabbri 1905 è stata fondata 118 anni fa dal suo bisnonno Gennaro ed è famosa per i suoi sciroppi e gelati, in particolare quello all’amarena: imbottigliato in speciali vasi di ceramica decorati di blu e bianco, è diventato il simbolo dell’azienda. (continua dopo la foto)

L’imprenditore ha lavorato al fianco del fratello e dei cugini fino a pochi giorni fa, perché il male che lo aveva colto, racconta la famiglia, lui lo aveva combattuto per lungo tempo a viso aperto, con il coraggio e l’ostinazione che lo contraddistingueva da sempre e che ha trasmesso agli altri Fabbri. Una famiglia numerosa, sempre unita in azienda, visto che in 118 anni di storia mai un’azione è uscita dall’ambito familiare. Nove soci, alternati nelle cariche delle undici società, e con un regolamento di comportamento siglato un decennio fa che impone alle nuove generazioni un percorso di studi universitari e una lunga gavetta prima di avvicinarsi al potere, e alla ricetta segreta di donna Rachele. I funerali di Andrea Fabbri si terranno domani, alle 11, nella basilica di San Domenico, in piazza San Domenico. "Per me eri un fratello maggiore, un consigliere fidato, un mentore – ha scritto ieri commosso il cugino Nicola, il volto più noto oggi della Fabbri –. Fa' buon viaggio".



L’azienda è stata fondata nel 1905 a Portomaggiore da Gennaro Fabbri che acquista una vecchia drogheria per la produzione di liquori e di sciroppi: nasce così la Premiata Distilleria Liquori G. Fabbri. La piccola bottega conquista sempre più successo presso il pubblico grazie alla vendita di bevande quali il Virov, ovvero uno zabajone al marsala, e il Gran Forte Fabbri, un cognac distillato in botti di rovere della Slovenia. Nel 1914 la sede della ditta si trasferisce a Bologna acquistando una palazzina a Borgo Panigale con annessi terreni e capannoni. Parallelamente alla vendita di sciroppi, alla menta e alla granatina, inizia la produzione di quello che sarà considerato il simbolo della ditta ovvero l'amarena, imbottigliata negli speciali vasi di ceramica di Faenza decorati di blu e bianco.

