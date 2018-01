Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Come Paolo Ciottoli ma con un atteggiamento decisamente diverso. Sì perché se il personaggio interpretato da Paolo Villaggio faceva poco o niente per mascherare la sua vincita alla lotteria di Capodanno arrivando a prendere 14 taxi alla volta (per la cronaca, alla fine della storia i soldi finiranno a una casa di riposo per non vedenti), il fortunato neo milionario veneto non ha intenzione di farsi vedere, proprio come papa Lenny Belardo della fortunata serie tv The youn pope. Per chi non lo sapesse infatti da domenica mattina c'è un milionario in più in Italia. Ha 50 anni, vive a Legnaro, in provincia di Padova - un luogo che sembra un paese uscito dalle favole - ha un lavoro modesto da artigiano, tanto che la sua famiglia fino all'altro ieri era in difficoltà economiche. La sua vita è cambiata per sempre nel bar centrale di Saonara quando il giorno dell'Epifania ha deciso di regalarsi un Gratta e vinci da 20 euro che nascondeva sotto la pellicola d'oro da raschiare via un tesoro da 5 milioni di euro. Agli amici più stretti ha confessato: «Sono felice, ma ora ho paura». (Continua dopo la foto)

Di chi si tratta? Tra Saonara e Legnaro non si parla d'altro. Tutti assicurano di sapere chi è, ma la maggior parte bluffa. In ogni caso le bocche sono cucite e il fortunato vincitore non sta facendo alcuna pubblicità. Anzi, scrive il Messaggero, chi lo conosce davvero assicura che è tornato a casa da milionario e vi si è barricato dentro, nella speranza che si spengano i riflettori e che la caccia al neo milionario si esaurisca: vive nell'incubo che qualcuno possa far del male alla sua famiglia per via di questa improvvisa e inaspettata ricchezza.Al centro del tormentone di questo inizio anno c'è anche il bar Centrale di Saonara dove è stata realizzata la clamorosa vincita.

Il gestore cinese, Liu Furong di 42 anni ha giurato che non svelerà mai il nome del vincitore: «Fa parte dell'etica professionale». Ieri in tanti, compreso il sindaco, al bar Centrale hanno sborsato decine di euro comprando biglietti delle lotterie istantanee, sognando di emulare l'anonimo vincitore che, per ora, di passi fatti non ne ha fatti. Difficilmente, visti gli inizi, lo vedranno girare in Ferrari ma certo, se un giorno arriverà al bar qualcuno che decide di offrire due casse di Barolo del 2007, allora qualcosa vicino alla certezza potrebbe anche esserci e l’identità del fortunato vincitore svelata.

