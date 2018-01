Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Che tra go pro, smartphone, applicazioni di messaggistica istantanea più o meno popolare, la nostra privacy fosse ridotta all’osso era cosa nota. Certo è che stavolta sembra essersi superata la soglia della decenza. La storia viene da Cascina, in provincia di Pisa dove i carabinieri e anche lo staff del sindaco Susanna Ceccardi stanno verificando una voce non ancora verificata secondo la quale: «C’è una microcamera nel bagno delle donne alla biblioteca comunale di viale Comaschi». L’allarme e era stato lanciato lo scorso 4 gennaio da aI militari della locale Stazione stanno cercando di ricostruire quello che è accaduto il 4 gennaio 2018 quando il caso è stato scoperto a Cascina. Così come i vertici comunali che hanno avviato delle indagini. Di certo è stato sequestrato, su segnalazione di una ragazza che lo ha trovato in bagno, un telefono cellulare che gli investigatori stanno passando al setaccio. Una storia che ricorda molto da vicino quella di Claudio Basso, un operaio 36enne residente a Istrana (Treviso) e dipendente di una ditta di Piombino Dese (Padova). (Continua dopo la foto)

Per mesi aveva filmato indisturbato le sue colleghe nel bagno aziendale. Aveva piazzato una microcamera sul contenitore dello scopino per pulire il water. Una volta scoperto è stato denunciato per interferenze illecite nella vita privata e ora rischia una pena dai sei mesi ai quattro anni. Per mesi il suo piano aveva funzionato. E avrebbe continuato a farlo se una delle vittime non si fosse accorta che qualcosa non andasse quando, nel momento di pulire il water, ha notato un filo sbucare dallo scopino. La ha tirato e tirato e si è ritrovata in mano la piccola telecamera denunciando subito l’accaduto. D’accordo con i titolari dell’azienda e gli investigatori, niente di quanto scoperto è stato svelato fino a quando il nome di Basso è saltato fuori.





A quanto si apprende, l’uomo avrebbe immortalato il fondoschiena di almeno 11 dipendenti, salvando poi immagini e video su una pennetta Usb e, in un secondo tempo, sul suo computer. Un gioco che ora rischia di costargli molto caro. Oltre l’allontanamento dall’azienda anche una dura condanna. Ancora, lo scorso marzo il tribunale di Roma si era espresso su un caso simile. Un uomo di 40 anni e origine serba aveva nascosto uno smartphone nei bagni delle donne della facoltà di Scienze matematiche dell'università Roma Tre, in viale Guglielmo Marconi, impostato in modalità registrazione e pronto a immortalare le studentesse nella loro intimità. Accusato dal pm Anna Maria Orlando del reato di interferenze illecite nella vita privata era stato condannato a un anno di reclusione. Il voyeur, di professione fioraio, aveva infilato il telefonino all'interno di una scatola contenitore per copri water usa e getta.

Ti potrebbe interessare: “Oddio, andiamocene subito di qua”. Affittano una casa e per curiosità, installano una telecamera nascosta in camera da letto. Poi danno una sbirciata grazie a un’app sullo smartphone e scoprono quello che succedeva là dentro mentre lui e la moglie erano fuori. “È orribile e disgustoso”