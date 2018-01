Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Un gesto prezioso, di gran cuore, che è stato reso noto soltanto ora e non dal diretto interessato, evidentemente tutt'altro che intenzionato a farsi pubblicità, signorilmente. Save The Children ha infatti svelato un'iniziativa benefica che coinvolgerà Tiziano Ferro e che avrà luogo nel corso del mese di gennaio 2018. Il cantante, nello specifico, ha infatti deciso di aiutare l'associazione benefica donando per un'asta gli abiti indossati da lui nel suo ultimo tour. Il ricavato della vendita e le offerte raccolte serviranno a finanziare i progetti umanitari promossi da Save The Children in tutto il mondo. L'artista spera così di dare il proprio contributo a una causa molto importante, salvando preziose vite a dei bambini. Per partecipare all'asta di beneficenza, ma soprattutto per dare il proprio contributo al progetto, c'è tempo fino al 15 gennaio 2018. Le donazioni potranno essere fatte tramite CharityStars, il ricavato verrà interamente devoluto al progetto "Fino all'ultimo bambino", campagna solidale di Save The Children che da anni si occupa dei bambini malnutriti di tutto il mondo. L'iniziativa ha come obiettivo quello di salvare tante piccole vite, garantendo loro un presente e, soprattutto, un futuro migliore. (Continua a leggere dopo la foto)

Tiziano aveva parlato di recente della sua carriera e della voglia di assentarsi per un po' dalle scene. Oggi l'autore di tantissimi successi come Xdono e Sere Nere vive negli Stati Uniti e dice di non sentire più la pressione degli esordi. Tutto, ha spiegato il cantante, girava intono all'incisione di un nuovo singolo o alla registrazione di un nuovo album agli esordi, mentre oggi la sua carriera ha preso una piega diversa. Le sue canzoni sono ormai conosciute in tutto il mondo e, forse anche per questo motivo, Tiziano crede che non ci sia un momento migliore di adesso per prendersi una pausa dal suo lavoro. (Continua a leggere dopo le foto)

In tanti hanno acclamato in rete il cantante per il suo gesto e per averlo tenuto fino a questo momento, acclamandolo per il suo cuore d'oro. "Tiziano è sempre il migliore" scrive un utente in rete, confermando il grande legame che c'è tra l'artista e il suo pubblico di riferimento. "Un gesto come questo non può che fare bene al cuore, soprattutto in momenti dell'anno in cui le feste sono appena trascorse e in tanti già dimenticano la parola solidarietà" gli fa eco un altro.

