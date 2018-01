Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Venerdì 13 gennaio 2012, ore 21.45. E' in quell'istante di cinque anni fa che inizia il naufragio Costa Concordia, tra le più gravi tragedie marittime della storia italiana, costata la vita a 32 persone e il ferimento di altre 110. Salpato dal porto di Civitavecchia per la prima tappa della crociera 'Profumo degli agrumi' nel Mediterraneo, con 4.229 persone a bordo (3.216 i passeggeri, 1.013 i membri dell'equipaggio), il transatlantico urta lo scoglio delle Scole all'Isola del Giglio, causando l'apertura di una falla di circa 70 metri sul lato sinistro.

La nave si arena sullo scalino roccioso del basso fondale di Punta Gabbianara, a nord di Giglio Porto. A portare la nave fin lì la volontà del comandante Francesco Schettino, deciso a passare sotto costa per fare il cosiddetto 'inchino', cioè il saluto agli abitanti dell'Isola, tradizione in tante navi da crociera. La Concordia passa a 0,28 miglia marine dalla costa, circa 518 metri.

Lo scafo inizia a imbarcare acqua e a bordo si verifica il black out. Dopo 27 minuti dall'urto, la capitaneria di porto di Livorno si mette in comunicazione con la Concordia. (Continua dopo la foto)

Lo fa su avviso del parente di un passeggero per assicurarsi del loro stato, dopo che i carabinieri di Prato avevano avvisato la capitaneria stessa di aver ricevuto una telefonata richiedente informazioni sullo stato delle cose. Dalla capitaneria risponde Gregorio De Falco che, con un ordine perentorio: “Salga a bordo cazzo”, rivolto al comandate Schettino che nel frattempo ha abbandonato la nave con i passeggeri ancora a bordo, diventa un idolo e il simbolo dell’Italia migliore. Sono passati anni da quei giorni e molte cose sono cambiate. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione nei confronti di Francesco Schettino mentre De Falco è stato “rimosso” dal suo incarico.





Ora però si torna a parlare di lui, sembra infatti che De Falco sia pronto a salire a bordo dei 5 Stelle, secondo quanto rivela il Corriere della Sera in un articolo sugli aspiranti parlamentari di M5S. In mezzo a un lungo elenco di attivisti storici del Movimento e di parlamentari che hanno scelto di ricandidarsi spunta dunque il nome del militare, che potrebbe essere candidato per il Senato a Livorno, ma ci sono anche altri "famosi" che hanno scelto di proporsi, a partire dal giornalista Gianluigi Paragone, che non ha per ora dato una conferma ufficiale, ma nemmeno una smentita. E accanto a lui potrebbero esserci anche l’ex direttore di SkyTg24 Emilio Carelli, l’inviato delle Iene Dino Giarrusso e l’attrice Claudia Federica Petrella.

