Un dolore al ginocchio. Sembrava una cosa da niente. Così avrà pensato Danny. E invece, con il passare dei mesi quel fastidio non passava anzi, ogni giorno diventava più forte. Così ha deciso di sottoporsi a una visita specialistica ed ecco la terribile verità: cancro. fatto visitare: allora i medici avevano scoperto che era affetto da una malattia di quelle che non perdonano. Erano così iniziate le cure, nel centro Cro di Aviano. Un calvario per il giovane che però aveva affrontato la patologia con tanto coraggio e senza mai perdere la speranza di poter guarire. Invece è arrivata la terribile notizia della sua morte. Prima di Danny, nel 2003, era morto il fratello Luca, a 23 anni, non per malattia ma per un grave incidente stradale accaduto mentre rientrava a casa. Un lutto che ha sconvolto tutta la comunità di Sedegliano, un piccolo paese del Medio Friuli, per questa disgrazia e la comunità si stringe ai genitori che hanno perso entrambi i figli. Danny Perusini frequentava l'istituto tecnico agrario di Spilimbergo. Era un giovane dolce e sempre sorridente. (Continua dopo la foto)

Una battaglia persa nonostante la volontà e la puntualità dei medici. Il Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano rappresenta un’eccellenza italiana nelal lotta ai tumori e contribuirà al trasferimento di conoscenze in tema di tecniche di trapianto di midollo e di raccolta e crioconservazione di cellule staminali verso i professionisti che operano presso l'istituto oncologico e radiologico KaziOr di Almaty, in Kazakistan. L'annuncio oggi a Udine, in un incontro al quale hanno partecipato l'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Maria SandraTelesca, e il direttore generale del Cro, Mario Tubertini, assieme a MircoSantini, direttore medico di presidio del Cro.(Continua dopo le foto)

Mariagrazia Michieli, responsabile del programma Trapianti, Cristina Durante, responsabile qualità del programma trapianti, e Pietro Bulian, project manager di diagnostica oncoematologica, presente anche il capo di gabinetto della presidenza della Regione, Agostino Maio.

La collaborazione tra i due istituti, che si concretizza nella firma di un protocollo d'intesa, fa seguito alla recente visita di una delegazione del Cro ad Almaty, in cui sono stati esaminati aspetti clinici, tecnologici ed organizzativi. L'accordo rientra nel quadro dei rapporti che il Cro ha a livello nazionale ed internazionale con università, ospedali, istituzioni scientifiche e di ricerca e rappresenta, come ha evidenziato Telesca, uno dei tanti risultati concreti delle relazioni avviate tra il Friuli Venezia Giulia e il Kazakistan a seguito delle missioni della presidente della Regione, Debora Serracchiani.

