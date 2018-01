Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Dal sonno alla morte senza nemmeno rendersene conto, per colpa di un avvelenamento causato dal monossido di carbonio prodotto da un braciere che era stato acceso nella casa vacanza dove avevano festeggiato la fine d'anno, sul Monte Baldo nel Veneto. Un destino tragico quello che ha visto perdere la vita poco dopo la mezzanotte, mentre il mondo intero era intento a festeggiare, Luca Bortolaso e Alex Ferrari, due 21enni vicentini che sono stati trovati privi di vita nella loro stanza da due amiche con le quali condividevano la vacanza. Loro si sono salvate perché dormivano in un'altra camera, con una stufa elettrica, e non hanno respirato il monossido. Non è il primo caso del genere che si verifica in queste settimane, con 4 vittime in 2 giorni sempre per la stessa causa. Oltre ai due sfortunati giovani, sono infatti morte altre due persone, uno a Cuneo e un altro a Ventimiglia, oltre ad una decina di intossicati, 7 di questi a Bologna: si tratta di un'intera famiglia filippina tutta rimasta coinvolta nello stesso incidente. Per Luca Bortolaso e Alex Ferrari, studenti residenti nel vicentino, è stata fatale l'accensione di un braciere in camera da letto per ripararsi dal freddo. (Continua a leggere dopo la foto)

La terribile scoperta è stata fatta poco dopo: al risveglio due amiche hanno sentito uno strano odore provenire dalla camera dei ragazzi, e li hanno scoperti ormai privi di vita. Il gruppo avrebbe dovuto prolungare la vacanza fino all'Epifania. Erano andati a letto tutti insieme intorno alle 4 del mattino: i due giovani si erano sistemati in una piccola cameretta, al centro della quale avevano posato un secchio riempito di braci. In breve la stanza si è saturata, e per i due 21enni non c'è stato scampo. Alex e Luca, come scrivevano nei rispettivi profili Facebook, erano legati sentimentalmente da più di un anno. Non avevano mai avuto vergogna della loro storia d'amore, che raccontavano coraggiosamente sui social con foto e messaggi. (Continua a leggere dopo le foto)

Stessa sorte per un pensionato di Cuneo di 67 anni, trovato morto pomeriggio in un appartamento nel centro della città, in corso Dante. Anche qui la causa più probabile è l'avvelenamento da monossido prodotto da un impianto di riscaldamento. Poco prima era morto invece a Ventimiglia ad Alberto Bellasio, un 77enne di Torino, scomparso in un appartamento di corso Montecarlo dove stava trascorrendo le vacanze con la moglie, Patrizia Biamonti, 69 anni. L'avvelenamento in questo caso sarebbe stato dovuto alla rottura del condotto di scarico di un termoconvertitore a gas, che ha riempito di monossido l'alloggio. La donna è riuscita miracolosamente a salvarsi ed è stata trasferita in una camera iperbarica a Genova.

