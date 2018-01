Conduttrice, attrice, cantante. Che il pubblico italiano ha scoperto per la prima volta agli inizi degli anni '80, quando dopo qualche esperienza su alcune emittenti minori per Gegia, in arte Francesca Carmela Antonaci, si aprirono le porte della Rai con la partecipazione a Sotto le stelle, regia di Gianni Boncompagni. In quell'occasione l'allora autore Giancarlo Magalli inventò per lei e per Franco Bracardi la gag della "provinanda ingenua", con un maestro imbroglione a rubarle i soldi mentre ripeteva "Lo sai che sei? Sei una bomba!". Una scenetta che le diede grande popolarità presso gli spettatori, una fama proseguita poi con la partecipazione a una lunga serie di programmi comici con il ruolo di "anti - Diva": bassa, goffa, inconfondibile accento salentino, Gegia era la parodia vivente delle soubrette sempre al centro della scena che in quel momento spopolavano dalle nostre parti. Che fine ha fatto oggi quella divertentissima e scatenata figura del nostro passato? A raccontarlo è la testata Nuovo che ha ricostruito quello che oggi per Gegia è un momento molto positivo, come spiegato da lei stessa in vista delle esperienze che stanno colorando la sua vita. (Continua a leggere dopo la foto)

"Sono stata scelta tra tante attrici per la Pizza Feliciana, che è molto apprezzata da quelle parti". Nel corso degli ultimi mesi Gegia pare infatti aver fatto davvero incetta di soddisfazioni, soprattutto sotto il punto di vista lavorativo. A teatro sta interpretando "Brancaleone e la sua armata", mentre a breve sarà il momento di tornare al cinema. In tutto questo, anche se forse non tutti lo sapevano, è diventata una vera e propria star in Polonia: "Spot, manifesti – ha raccontato a Nuovo – e foto stanno avendo grosso successo. E mi hanno anche chiesto di posare per un calendario sexy". (Continua a leggere dopo le foto)

In Polonia la sua carriera è lanciatissima (sono intelligenti! Li vengo considerata brava e bella. In Italia invece dicono che sono bruttina) e il calendario l'ha davvero convinta: "Sono rimasta piacevolmente sorpresa e ho accettato. L'idea è nata mentre realizzavamo la campagna pubblicitaria per questa famosa pizza. E io mi sono prestata con gioia, anche per mostrare che, nonostante i miei 58 anni, sono ancora una bella donna. Un calendari divertente, che non sarà distribuito in Italia ma solo in Polonia. Mi mostro in biancheria intima, niente di volgare".

