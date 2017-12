Avevano versato sul sedile dell'autobus un liquido corrosivo, probabilmente dell'acido, senza che nessuno se ne fosse accorto. Fino a quando non è toccato a un militare salire a bordo del mezzo e mettersi a sedere senza sospettare ovviamente nulla. Pochi istanti, poi si è accorto che c'era qualcosa di umido sotto di lui. Un dettaglio che inizialmente non lo aveva preoccupato, convinto che si trattasse di acqua o nulla più. Invece, dopo poco eccolo cambiare posto lamentando un lieve bruciore. Inizialmente l'uomo aveva pensato a una reazione allergica, solo dopo qualche ora, quando il dolore era invece diventato insopportabile, si era reso conto che l'acido gli aveva divorato la pelle e c'era sangue dappertutto. Tutto è successo giovedì mattina sul bus che collega Avellino a Napoli. L'uomo è un militare che stava andando alla stazione ferroviaria per salire sul treno che lo avrebbe portato a Torino dove presta servizio. Solo dopo aver raggiunto il capoluogo piemontese il militare è riuscito a raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano. A raccontare l'accaduto è il Messaggero. (Continua a leggere dopo la foto)

I medici sono rimasti attoniti nel momento in cui il militare si è presentato raccontando quanto successo: dopo gli esami, gli hanno riscontrato ustioni di terzo grado con area di necrosi centrale. L'uomo è stato subito inviato dal chirurgo plastico che dovrà fare il possibile nelle prossime ore per rimettere assieme la pelle ridotta a brandelli. Nel frattempo è intervenuta la polizia, che sta cercando di fare chiarezza sull'accaduto dopo aver ricevuto la denuncia dell'uomo. (Continua a leggere dopo le foto)

La società dei bus ha immediatamente smontato i sedili contaminati che, probabilmente, verranno sequestrati per essere sottoposti ad analisi e capire qual è il liquido corrosivo che ha provocato le ustioni al militare. Non è la prima volta che in Italia si verifica una vicenda del genere. Negli ultimi mesi molte segnalazioni analoghe sono giunte dal monzese e dal lecchese: potrebbe trattarsi di un nuovo assurdo "gioco" che si sta diffondendo, provocando tentativi di emulazione.