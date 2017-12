Una chat ti salva la vita. Così è stato per una ragazza. Per una volta la linee di conversazione della rete assumono un valore positivo. La storia in questione viene da Roma e ha per protagonista una ragazza vittima di un uomo conosciuto poche ore prima alla stazione Termini. Un uomo del quale si è fidata in maniera imprudente e che ha seguito in hotel dove si è consumata la violenza. Momenti terribili in cui la ragazza non ha perso lucidità riuscendo a scappare dal suo aguzzino e chiedere aiuto a un suo amico via chat. «Ho paura. Sto in un albergo con un uomo che gira nudo nella stanza. Ho il terrore che mi faccia del male», così ha scritto e il suo amico ha girato l'allarme ai carabinieri che sono intervenuto nell'hotel in zona via XX Settembre. All'arrivo dei carabinieri l'uomo era nudo nella stanza della giovane che è scoppiata in lacrime all'arrivo dei militari. L'uomo è stato portato in caserma e identificato, ma rilasciato poco dopo. Il 40enne si è difeso dicendo di non aver fatto alcuna violenza: «Sono anche sceso nella hall perché nella stanza c'era un problema con le luci. (Continua dopo la foto)

Se avessi fatto del male la ragazza sarebbe potuta scappare, avrebbe potuto chiedere aiuto». I vicini di stanza e altri testimoni presenti in albergo hanno dichiarato di non aver sentito urla o lamenti, e alla reception hanno detto che la ragazza ha pagato il conto, mentre l'uomo ha semplicemente esibito il documento. Un legame, quello tra chat e rete, spesso maligno. Come nel caso di due 14enni, che lo scorso 10 maggio a Roma subirono violenza da due rom Mario Seferovic di 21 anni e di Bilomante Maikon Halilovic di 26, dopo essere state adescate in chat. Per il gip, "lo stupro è stato compiuto con estrema freddezza e determinazione unite ad un' assoluta mancanza di scrupoli e a una non comune ferocia verso le vittime". (Continua dopo le foto)

Nel provvedimento di sei pagine il giudice scrive che "il carcere è l'unica misura idonea per impedire il pericolo di inquinamento probatorio viste le minacce di morte rivolte alle minori" perché non rivelassero lo stupro". Seferovic, inoltre, ha contattato "la madre di una delle ragazze, forse anche per appurare se le vittime avessero rispettato la consegna del silenzio". Dalle carte emerge, inoltre, che il 2 agosto scorso è stato svolto un incidente probatorio durante il quale le due vittime "hanno ricostruito in maniera non contraddittoria lo stupro e hanno dato particolari utili per l'identificazione del complice di Seferovic da entrambe indicate con il nome di Cristian".

