Grave lutto in Italia. Ci ha lasciato una pietra miliare, un uomo straordinario che ha fatto la storia del nostro paese: “Il suo segno resterà indelebile”

È morto Gualtiero Marchesi, la figura più importante dell'enograstronomia italiana. Si è spento a Milano, dove era nato il 19 marzo del 1930 da una famiglia di ristoratori. Vero innovatore, ha cambiato le regole della cucina portando quella italiana a livelli di eccellenza mondiale, liberandola dal provincialismo. È stato il primo cuoco italiano a ottenere le tre stelle Michelin, un riconoscimento contro il quale poi si era ribellato, contestando il sistema di attribuzione dei punteggi. Questa estate era riuscito a realizzare il sogno di fondare una casa di riposo per cuochi: nascerà a Varese, per iniziativa della Fondazione che porta il suo nome. Marchesi è stato il primo in tutto, nel suo campo: il primo (in Italia) a innovare la tradizione, il primo italiano a prendere le tre stelle Michelin, nel 1985, e il primo (al mondo) a restituirle. Nel 2008, con una conferenza stampa per dire: “Ora basta voti, accetterò solo commenti”. Nel 2004 ha aperto la scuola di formazione gastronomica più importante d’Italia, l’Alma di Colorno (Parma), per insegnare il mestiere ai giovani. «Un parto e una paternità», l’ha definita quando, pochi mesi fa, ha annunciato di lasciare il ruolo di Rettore per dedicarsi al progetto della Casa di riposo per cuochi, altro sogno a cui teneva molto. Una struttura ispirata a uno dei suoi miti, Giuseppe Verdi, che ne fondò una per musicisti nel 1889: quella per chef in pensione aprirà a Varese nell’autunno 2018. (continua dopo la foto)

Nato a Milano, i suoi genitori gestivano il ristorante dell’albergo Mercato in via Bezzecca — è andato ad aggiornarsi in Francia, dove negli anni Settanta ha imparato le basi di quella che sarebbe diventata la Nouvelle Cuisine. Apre il suo ristorante in via Bonvesin de la Riva, a Milano, nel 1977: in due anni ottiene le prime due stelle Michelin. La terza nel 1985 (Guida 1986), primo italiano a riuscirci. Nelle sue cucine passano gli chef più talentuosi di oggi: Enrico Crippa, Carlo Cracco, Andrea Berton, Davide Oldani, Ernst Knam, Riccardo Camanini, Pietro Leemann. Negli anni Ottanta la sua visione è quella di una «cucina totale»: dai piatti al servizio, dalle stoviglie alle tovaglie, tutto concorre all’esperienza del cibo. Un modo di concepire la ristorazione innovativo e rivoluzionario per l’epoca.





Nel 1986 diventa Cavaliere della Repubblica, nel 1990 il ministro della Cultura francese Jack Lang lo insignisce dell’onorificenza Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres, riconoscimento a cui ha sempre tenuto moltissimo perché per la prima volta la cucina veniva “riconosciuta come ambito culturale”. La sua creatività gastronomica non si ferma e lui diventa uno chef -imprenditore: negli anni Novanta apre bistrot e caffè in Italia e all’estero, due ristoranti a bordo delle navi Costa Crociere, nel 2000 diventa presidente dell’associazione dei cuochi europei Euro-Toques. Negli ultimi dieci anni i suoi progetti sono stati tanti: oltre alla scuola Alma, aperta nel 2004, la Fondazione Marchesi creata nel 2010 per “diffondere il bello attraverso il gusto”, l’Accademia Marchesi, per insegnare a cucinare a tutti, bambini inclusi, i programmi televisivi Il pranzo della domenica (Canale 5) e Piatti e Cocktail d’arte (Sky Arte), i libri, gli itinerari cultural-gastronomici studiati per la Regione Lombardia e il documentario sulla sua vita (Marchesi: The Great Italian), presentato a Cannes lo scorso maggio.

