“È gravissimo”. Vittorio Cecchi Gori ricoverato d’urgenza il giorno di Natale. Cosa è successo e come sta il produttore ed ex presidente della Fiorentina

Vittorio Cecchi Gori ora è in condizioni serie ma stabili, secondo quanto si è appreso. Il produttore ed ex presidente della Fiorentina è al momento ricoverato nel reparto di rianimazione al policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Cecchi Gori, 75 anni, è stato trasferito d'urgenza in ospedale il giorno di Natale, in tarda mattinata, a causa di una ischemia cerebrale. In conseguenza di questa condizione si sarebbero verificati anche alcuni problemi cardiaci. I figli Mario e Vittoria Cecchi Gori con la madre ed ex moglie del produttore Rita Rusic sono subito partiti da Miami verso la capitale, dove arriveranno oggi. L'ufficio stampa della famiglia, Angelo Perrone, rende anche noto all'Ansa che i figli chiedono il massimo rispetto per la privacy per le condizioni di salute del padre. Che recentemente era riapparso in televisione, invitato in diverse trasmissioni per dare la sua testimonianza su Harvey Weinstein, il produttore travolto dallo scandalo delle molestie sessuali ai danni di tante attrici o aspiranti tali. E in tv Vittorio Cecchi Gori era apparso fisicamente trasformato, appesantito e con il volto gonfio. (Continua dopo la foto)

Intervistato da Peter Gomez nella puntata de 'La confessione' andata in onda a metà dicembre sul canale Nove, ricorda Repubblica, Cecchi Gori aveva confermato quanto nell'ambiente già "si sapeva": "Harvey è sempre stato un avventuriero, ma attenzione: un avventuriero abile, un grande intenditore di cinema. Qualità che vanno bene per la professione, male per la vita personale. Ma se mi chiede perché tutte queste rivelazioni vengono fuori solo adesso, io a questo non ho risposta". E aveva anche ricordato di quando, dopo aver accettato di produrre 'La vita è bella' dopo un colloquio di pochi secondi con Roberto Benigni, a Weinstein aveva detto: "Stiamo facendo un film che vincerà tre Oscar americani. Sembrava impossibile, e invece fu così". (Continua dopo le foto)

Nato a Firenze 75 anni fa, Cecchi Gori ha scritto un'importante pagina del cinema italiano insieme al padre Mario. Decine i film di successo, senza dimenticare il forte impegno nello sport con la presidenza della Fiorentina dal 1993 al 2002 e in politica con l'elezione a senatore nel 1994 nelle file del Partito Popolare Italiano. Ma dalla fine degli anni '90 una serie di problemi economici e giudiziari hanno portato Cecchi Gori a perdere gran parte del suo patrimonio (e la stessa Fiorentina, dichiarata fallita) e a dover trascorrere un periodo in carcere per il crac Safim. Era tornato a Firenze solo alcune settimane fa, scrive Il Messaggero, e i tifosi viola l'avevano accolto con calore quando l'hanno incrociato in un bar del centro. "Come sto? Lei come mi vede?", aveva risposto a chi gli chiedeva come si sentisse. "Bene". "Infatti, sto bene", aveva detto.

