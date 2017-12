Poche settimane all’inizio dell’edizione 2018 del Festival di Sanremo che ecco spunta la voce sui cachet dei vip. Su tutti Michelle Hunziker. Nelle settimane scorse Michelle era stata al centro delle polemiche per alcune parole sul suo passato. Nel dettaglio, aveva rivelato di essere rimasta vittima di una setta. “Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni”. Un allontanamento che ha coinvolto anche Eros Ramazzotti, suo marito all’epoca dei fatti. Le regole erano ferree, c'erano punizioni e restrizioni che la conduttrice svizzera racconta così: “Mi mettevano in castigo, mi lasciavano sola. Minavano la mia autostima dicendomi che non avevo talento e che avevo successo solamente perché avevo intrapreso questo percorso spirituale”. E aggiunge: “Mi hanno fatto lasciare la mia agenzia e convinta ad aprire una nuova società, finanziata totalmente da me. (Continua dopo la foto)

Ovviamente pagavo e davo da mangiare a tutti loro. A un certo punto mi hanno persino convinta a cedere tutte le mie quote a loro". Un periodo alle spalle. Ora Michelle è di nuovo felice e può pensare al futuro. Un futuro dorato visto che il cachet della bionda presentatrice svizzera si aggirerà attorno ai 400 mila euro, molto meno di quello che prese nel 2007 quando presentò accanto a Pippo Baudo: allora si parlò di un milione di euro. E molto meno di quanto percepito da altri conduttori negli anni passati. Ma si sa, siamo ancora in crisi economica, e la Rai cerca di risparmiare in ogni modo. Il suo entourage aveva chiesto mezzo milione di euro, poi si è accettato di ridurre. (Continua dopo le foto)

Dunque, Michelle sarà il volto del direttore artistico Baglioni, che sta facendo tutto il lavoro di preparazione dello show e di scelta delle canzoni e che ha spiegato che lui si vedrà poco sul palco durante la kermesse. Partner maschile più presente accanto alla Hunziker sarà, invece, l'attore Pierfrancesco Favino, molto noto al pubblico televisivo e cinematografico, che - se anche con lui le trattative economiche in corso andranno a buon fine - per una settimana, dal 6 al 10 febbraio - abbandonerà i ruoli più drammatici per dedicarsi a momenti di leggerezza con le canzoni pop.

