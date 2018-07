“Nooo!”. Il filmino del matrimonio è da sogno, poi succede questo. Ed è panico

Sta facendo il giro del web il video delle nozze di Cheyenne e Lucas Kopeschka, una coppia di New York. Se la sono vista davvero brutta Cheyenne e Lucas Kopeschka, la coppia di sposini statunitensi. Marito e moglie avevano deciso di far realizzare un filmino che raccontasse il giorno più bello della loro vita al fotografo Freddy Hernandez. Tutto stava filando liscio sino a quando i due si sono seduti sotto un albero sorseggiando una birra e raccontando il loro primo incontro. Poi un rumore fragoroso e un albero che cade su di loro. Per fortuna la coppia ha la prontezza di riflessi di scappare e salvarsi. Nella drammatica clip scattata da Freddy Hernandez Photography & Media gli sposi discutono di come si sono innamorati e di come lui le ha chiesto la mano. Insomma, i classici video che ripercorrono le storie dei fidanzamenti che poi sfociano in matrimoni. Un cliché: le foto, il lancio delle colombelle (no, non si usa solo in Italia), gli sguardi romantici, le passeggiate prese per mano e così via. (Continua a leggere dopo la foto)



Cheyenne stava raccontando dell’outfit scelto dal marito in occasione del matrimonio, poi è successo qualcosa che ha catturato l’attenzione degli sposini. Mentre Lucas stava iniziando a rispondere alla moglie, si è infatti sentito uno scricchiolio. I due alzano lo sguardo e fanno giusto in tempo ad alzarsi dalla panca che un grosso ramo collassa proprio nel punto in cui la coppia si era seduta per girare il video. Mentre entrambi si allontanano rapidamente, il pesante ramo si schianta contro il tavolo da picnic dove si sono seduti con un fragoroso botto.

Lo scorso anno un video di una proposta di matrimonio era diventata virale per un motivo simile. Ma ad avere la peggio, quella volta, è stato l’anello di fidanzamento. Come racconta The Kansas City Star, infatti, Seth Dixon era riuscito davvero a stupire la sua Ruth, e quando lui si era inginocchiato sul ponte sopra il lago di Loose Park per chiederle di sposarlo lei si era commossa. Quasi scontato il "sì" per una storia d'amore tanto bella, eppure il loro stato d'animo era decisamente cambiato subito dopo, nel momento in cui l'uomo aveva tentato di togliere l'anello di fidanzamento - costato quasi 3 mila dollari - dalla custodia.

Il prezioso era scivolato dalla mano di Seth, si è infilato tra le stecche di legno del ponte ed è caduto in acqua. A quel punto, gli amici della coppia in gita con loro sul luogo (circa una dozzina di persone) si erano gettati in acqua per tentare di recuperare il gioiello, purtroppo senza alcun risultato. Gli amici avevano deciso successivamente di aprire una raccolta fondi su GoFundMe per raggiungere una quota pari al prezzo dell'anello.

“Oddio”. Terrore nel teatro italiano: è spuntato dal video della sicurezza. Gli operai si accorgono di quella ‘presenza’ e restano senza fiato