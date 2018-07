“Aiuto!”. Lo squalo si avvicina, panico in mare. Ed ecco cosa succede al malcapitato

Brutta avventura, fortunatamente senza conseguenze drammatiche, per Ken Gerke e Dave Barwise, due australiani intenti in una battuta di pesca in kayak a pedali. A bordo delle due imbarcazioni, i due pescatori si sono trovati faccia a faccia con un grande squalo bianco. La scena è stata immortalata con l'action camera che uno dei due aveva portato per registrare i momenti della pesca insieme all'amico. Ma quando i due pescatori si trovavano al largo di Urunga, in Australia, un grande squalo bianco ha circondato le due imbarcazioni e ha dettato Ken Gerke e Dave Barwise nel panico. Il pescecane, li ha accerchiati a lungo e li ha inseguiti quando hanno provato a spostarsi, come mostra questo estratto dal video originale. Alla fine del filmato, uno dei pescatori riesce a riprendere sott'acqua lo squalo. "Questi predatori vanno ammirati e rispettati - ha scritto a corredo del video Ken Gerke -. Siamo nel loro 'cortile', io sono solo un visitatore". (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo un primo momento di paura - nel video si può notare lo squalo che insegue uno dei due kayak a pedali - i pescatori hanno deciso di fermarsi e di ammirare la bellezza del grande squalo grande. Dopo poco lo squalo si è allontanato e i due hanno ripreso a pescare. Lo scorso anno, sempre in Australia, a Port Fairy, l'esperto pescatore Dan Hoey stava catturando delle ricciole da utilizzare a scopo scientifco insieme ai membri del suo team, il Salty Dog Charter Fishing. All'improvviso intorno alla barca era apparso un grande squalo bianco che infastidiva la pesca e rischiava di urtare il motore della barca: così Dan aveva deciso di allontanarlo con una semplice scopa. "Ci serve per pulire, ma anche per tenere lontano il grande squalo bianco" aveva raccontato.

Ad aprile la forte presenza di squali bianchi nelle acque vicino a Margaret River, nel sud-ovest dell'Australia, e due attacchi a surfisti, hanno costretto l'organizzazione a cancellare l'ultima gara della competizione australiana. La decisione era stata presa dopo l'aggressione da parte dagli squali nella zona di Margaret River, luogo della terza tappa australiana del campionato. A peggiorare la situazione era stata una carcassa di balena ritrovata su una spiaggia vicina all'evento, possibile "esca" per gli animali della zona e quindi rimossa dalle autorità.

Dopo pochi giorni, una pattuglia della polizia dell'Australia Meridionale che stava eseguendo dei controlli di routine su alcune imbarcazioni di pescatori nell'area di Tapley Shoal, a nove miglia da Edithburgh, era stata inseguita da un esemplare di squalo bianco. L'animale si era avvicinato alla loro imbarcazione e aveva cominciato a seguirli per dieci minuti prima di allontanarsi definitivamente. Secondo gli agenti, si trattava di un esemplare di circa quattro metri e mezzo, lungo quanto la loro barca.

