“Cos'è che non capisce Corona del fatto che se sgarra di nuovo buttano via la chiave?”, così scrive un utente di Facebook commentando l’ennesimo atto di follia dell’ex re dei paparazzi. E in effetti non può che essere condivisibile questo pensiero, una sorta di invito alla prudenza a qualsiasi costo, persino quello di rimanere a casa, magari davanti a un bel film. E invece no, Fabrizio fermo non riesce a starci, esce e ne combina una delle sue: l’ennesima potremmo dire. Appena uscito dalla sua cella, adesso rischia di tornare ancora in carcere: l'ex fotografo dei vip torna a far parlare di sé per una lite avvenuta la scorsa notte davanti a un locale del centro di Milano. In un video pubblicato in esclusiva dal sito “Milano Today”, Corona inveisce contro un altro uomo di cui non si riesce a capire l'identità che si trova all'ingresso della discoteca, circondato da un capannello di persone che fa da muro. Le immagini partono dal momento in cui Corona si sta allontanando dal luogo urlando “ti vengo a prendere a costo di tornare in galera”. (Continua dopo la foto)

Pochi secondi dopo attraversa la strada, raggiunge l'ingresso e continua a rivolgersi con toni violenti all'interlocutore dicendogli “devi chiedermi scusa in ginocchio, pezzo di m...”. In un passaggio sembra che sferri un calcio, sottolineato da un verso di sorpresa dei presenti. Il filmato si interrompe mentre l'azione è ancora in corso. È l'ennesima intemperanza dell'ex fotografo dei vip, che si trova in una delicata posizione costantemente monitorata dalla magistratura di sorveglianza. Le forze dell'ordine, per quanto comunicato finora, non hanno ricevuto segnalazioni per l'episodio. Corona è in affidamento terapeutico dal 21 febbraio scorso, quando ha potuto lasciare il carcere di San Vittore. Si attende di capire se la lite avrà ripercussioni sul suo percorso giudiziario e se comporterà l'annullamento della misura.

Foto di repertorio





“Ma non è che per caso a Fabrizio la prigione piace?”, commenta qualcun altro sempre su Facebook. E in effetti il dubbio è lecito e sovviene quasi naturalmente. Sembra quasi che l’ex re dei pararazzi non riesca a stare lontano dai guai e contestualmente dal carcere. È forse privo di logica tutto questo irrazionale comportamento? O forse è un modo come un altro di auto sabotarsi? Ce lo spiegherà prima o poi qualche psicologo, ne siamo certi.

Ti potrebbe anche interessare: “Mi sposi?”. La risposta, per niente scontata, di Silvia Provvedi. Tutti parlano del matrimonio con Corona, ma la cantante si svela a Mattino 5 e racconta il retroscena: ”Cosa ho detto a Fabrizio…”