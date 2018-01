Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Choc al circo: il trapezista perde la presa e la trapezista cade. Sotto c’è un tappeto elastico, di sicurezza, ma la trapezista, cadendo, lo manca e si schianta a terra. Il pubblico del circo Belarus è assolutamente sconvolto: nessuno si aspettava di assistere a quel massacro, tutti erano andati, ovviamente, per godersi uno spettacolo meraviglioso e indimenticabile ma la performance finisce in tragedia. Uno degli spettatori, con il suo cellulare, riprende tutto e il video fa venire la pelle d’oca. La vittima è Yulia Tikaeva che scivola e cade. Cadendo urta l’estremità del tappeto elastico di protezione e finisce a terra. Uno spettacolo angosciante. La ragazza, 20 anni, dopo la caduta, viene portata via con una barella. È prova di sensi. Ora è in ospedale, al reparto di terapia intensiva con ‘’serie ferite alla testa’’. Lo riporta il Daily Mail. L’artista, originaria di Mosca, ha fatto un volo di 13 metri ed è caduta su un pavimento duro mentre il pubblico di adulti e bambini urlava per la paura. Nonostante quel volo epico, però, e lo choc che deve aver provato mentre precipitava, tutto sommato, le è andata bene. Continua a leggere dopo la foto

Come ha fatto sapere il medico che la sta seguendo, la ragazza non ha riportato fratture. Ha la testa parecchio gonfia ma sembra fuori pericolo. Dal giorno dell’incidente – venerdì 5 gennaio – è sempre stata sotto osservazione. ‘’Yulia sta ancora ricevendo trattamenti medici – ha detto un portavoce del Gomel city circus – il suo scheletro è intatto, non ci sono fratture’’. E questo sembra incredibile visto il volo che ha fatto e il modo in cui è caduta. ‘’Ha un ematoma alla testa ma non è necessario alcun intervento. Ora deve passare un po’ di tempo, poi capiremo cosa fare anche in base a come si sente. Pensiamo a lei di continuo e ci teniamo a ringraziare tutti coloro che si stanno interessando alla sua condizione di salute’’.

Ma, se le fonti ufficiali dicono che la ragazza sta abbastanza bene, ci sono altre fonti che riportano una verità un po’ diversa: secondo qualcuno, infatti, le sue ferite sarebbero ‘’serie’’. A parlare è una spettatrice, Elena che ha detto: ‘’È caduta di faccia, noi eravamo lì dietro e abbiamo visto tutto. Tutti hanno applaudito quando è arrivata la barella che l’ha portata via ma, tra i lavoratori del circo circolava la voce che, fosse sì viva, ma ancora priva di sensi. Questo dopo ore che era stata portata in ospedale”. Quando la ragazza si è schiantata a terra, tutti sono rimasti pietrificati: nessuno ha parlato. Dopo un po’, però, tutti si sono alzati per andare a controllare la ragazza. A quel punto si sono spente le luci e la ragazza è stata portata via con una barella. Ma dopo quella breve parentesi lo show è continuato…

“Mio figlio era a terra, privo di sensi, circondato di vomito nero. Pensavo di morire”. Il drammatico racconto di una madre: la corsa in ospedale, l’assurda scoperta dei medici. Una storia terribile