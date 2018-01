Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Quel tragico momento dell’atterraggio in cui si arriva a destinazione, l’aeromobile si ferma, tutti si alzano prendendo le proprie cose e poi nessuno si muove perché le hostess non aprono le porte (in attesa del pulmini). È senza dubbio questo il momento più “tragico” di ogni volo, in cui chi soffre minimamente di claustrofobia crede di essersi tuffato nel suo peggiore incubo. Questa è la vicenda di un uomo che, stufo di aspettare in aereo, ha aperto il portellone di emergenza ed è sceso sull'ala del velivolo con il suo bagaglio a mano in attesa di sbarcare. È successo lunedì scorso nell'aeroporto di Malaga, all’interno di un aereo Ryanair, almeno come riporta il Daily Mail online, dove il volo FR8164 della compagnia irlandese proveniente dallo scalo londinese di Stansted, era atterrato verso le 23:00 con circa un'ora di ritardo. Arrivato nell'aeroporto della cittadina spagnola, l'aereo è rimasto fermo sulla pista per un'altra mezz'ora, troppo evidentemente per il polacco che - secondo un altro passeggero - ha annunciato "io passo per l'ala" prima di aprire il portellone di emergenza. (Continua dopo la foto)

Secondo un altro passeggero, invece, l'uomo soffriva di asma e voleva solo prendere una boccata d'aria fresca. Il suo exploit è stato ripreso in video e postato su internet: il filmato mostra l'uomo con la sua borsa mentre si siede sull'ala dell'aereo. Il personale dell'aeroporto è riuscito poi a convincerlo a rientrare e l'uomo è stato trattenuto a bordo fino all'arrivo della polizia dello scalo che lo ha arrestato. Cosa è successo quindi? Secondo il Dailymail l’uomo, che soffrirebbe di asma e forse anche un po’ di claustrofobia, ha deciso di aprire il portellone dopo una sorta di attacco d’ansia e peggio ancora di panico. Probabilmente, analizzando a caldo quello che è capitato potrebbe trattarsi proprio di questo, di un disperato momento in cui l’uomo ha pensato letteralmente di morire soffocato, senza aria e con una calca impressionante di persone che lo spingevano da tutte la parti cercando di prendere forsennatamente i propri bagagli.





Il consiglio quindi sempre lo stesso: non serve dimenarsi tanto, in ogni caso il pullman, e l’aeroporto e le hostess e l’aereo stesso ci aspetterà. Si può uscire tranquillamente, senza ansie, senza la paura che possa succedere qualsiasi cosa dentro quell’aeromobile (anche perché se non è successa fino a quel momento, non capiterà di certo una volta fermatosi).

